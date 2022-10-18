Ne istifa ne ayrılık! güveniyoruz!

Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken maç sonu taraftarların ve sosyal medyanın gündeminde teknik direktör Valerien İsmael vardı. Yönetimi ve Fransız hocayı istifaya davet eden taraftarlar ayrıca Sergen Yalçın için tezahüratlarda bulundu. Tecrübeli teknik adam istifayı hiçbir şekilde düşünmezken,Valerien İsmael'e yönelik eleştiriler ve tepkilere rağmen yöneticiler kendi aralarındaki mini toplantıda, "Başarı istiyorsak istikrarlı olmamız gerekir.Biz kötü oynadığımızı düşünmüyoruz. Takım daha iyi seviyeye gelecek. İsmael'e güveniyoruz ve arkasındayız. Yolları ayırma gibi bir gündemimiz de asla yok" sözleriyle fikirlerini paylaştı.Son 5 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran siyah-beyazlılardaİsmael ile taraftar arasındaki buzları eriteceğine inanılıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının tazminatının ise 600 bin Euro olduğu öğrenildi.