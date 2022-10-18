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Giriş Tarihi: 18.10.2022

Ne istifa ne ayrılık! güveniyoruz!

OGÜN ŞAHİNOĞLU

Taraftarın protestosu ile karşılaşan Fransız hocaya başkan Çebi ve kurmaylarından tam destek çıktı. “Sabır” mesajı veren idareciler Dünya Kupası arasına kadar 4’te 4 bekliyor

Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken maç sonu taraftarların ve sosyal medyanın gündeminde teknik direktör Valerien İsmael vardı. Yönetimi ve Fransız hocayı istifaya davet eden taraftarlar ayrıca Sergen Yalçın için tezahüratlarda bulundu. Tecrübeli teknik adam istifayı hiçbir şekilde düşünmezken, başta başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere yönetim de hocalarına güvendiklerini belirtti. Valerien İsmael'e yönelik eleştiriler ve tepkilere rağmen yöneticiler kendi aralarındaki mini toplantıda, "Başarı istiyorsak istikrarlı olmamız gerekir. Henüz 10 hafta geçti, zaten sıralamada yerimiz belli. Hocamıza sabır gösterilmeli, destek verilmeli. Biz kötü oynadığımızı düşünmüyoruz. Takım daha iyi seviyeye gelecek. İsmael'e güveniyoruz ve arkasındayız. Yolları ayırma gibi bir gündemimiz de asla yok" sözleriyle fikirlerini paylaştı.

TAZMİNATI 600 BİN EURO
Son 5 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran siyah-beyazlılarda Dünya Kupası arasına kadar oynanacak Hatay, Ümraniyespor, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarından alınacak olumlu sonuçların İsmael ile taraftar arasındaki buzları eriteceğine inanılıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının tazminatının ise 600 bin Euro olduğu öğrenildi.

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Ne istifa ne ayrılık! güveniyoruz!
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