Ne olur beni de oynatın!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal sahalara dönüş için sabırsızlanıyor… 30 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönmüş ancak 3 karşılaşmada forma giyip yeniden ayak tabanında problemle karşılaşınca ameliyat masasına yatmıştı.Bu dönemde topa dokunmasına bile izin verilmeyen tecrübeli oyuncu, futbolu çok özledi.Kayserispor maçından bir gün önce Ümraniye'de yapılan son idman esnasında saha kenarında koşu ve fitness çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcunun, çalışmanın son bölümünde daha fazla kendini tutamadığı ortaya çıktı.onayı alınca kendini hemen sahaya attığı ve 5'e 2 pas çalışması yapan arkadaşlarına dahil olarakilk kez topa vurduğu kaydedildi.Rachid Ghezzal'ın takımla tam çalışmaya geçmesine kısa süre kaldığı, 10 gün içinde arkadaşlarına dahil olacağı öğrenildi. Şubat ayının ikinci haftasında da kadroya alınması beklenen tecrübeli oyuncuya, teknik direktör Şenol Güneş yeni transfer gözüyle bakıyor.3 gün önce İstanbul'a getirip Kayseri'de formayı giydirdiği yeni transferi Vincent Aboubakar için bugün özel imza töreni düzenliyor.basın önüne çıkacak olan Kamerunlu golcü ile bir yılı opsiyonlu 3.5 yıllık anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki futbolcuya, 1 milyon 140 bin Euro imza parası ve yarım sezon için 1 milyon 555 bin Euro, kalan sezonlar için sezon başına net 3 milyon 110 bin Euro garanti ücrete ek olarak maç başına 12 bin Euro ödenecek.