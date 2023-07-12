Neden Boştakine pas vermiyorsun?

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanda Kerem Atakan Kesgin'e uyarıda bulundu. Çalışmada top kaybı yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yanına çağıran Güneş, "Arkadaşın boşta, neden ona pas vermiyorsun, gereksiz yere topu kaybediyorsun. Sıkıştığındayanındakine ver, basitoyna" diyerek oyuncusuna telkinde bulundu.
'AĞRIN VARSA SEN ÇALIŞMA' İdmanın son bölümünde yapılan hücumsavunma çalışması sırasında Umut Meraş, ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş, deneyimli oyuncuya "Ağrın var mı?" diye sorup "Var" yanıtı alınca, "Sen bırak çalışmayı,dinlen" dedi ve Umut da böylelikleson bölümde sahada yer almamış oldu.
EKİBE İSPANYOL ANTRENÖR DESTEĞİ Beşiktaş'ın Almanya kampında, teknik ekibe atletik performans antrenörü dahil oldu. İspanyol antrenör Domingo, kamp boyunca ekipteyer alacak ve Miguel Peiro'yayardımcı olacak. Kampın bitiminde ise ekipten ayrılması bekleniyor.
HÜCUM BURAK YILMAZ'A EMANET Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, dün sabah salonda, akşam ise sahada çalışmalarını sürdürdü. İlk olarak mobilizasyon antrenmanı yapan siyah-beyazlı futbolcular, koordinasyon ve mini sahada pas-gol oyunu oynadı. Teknik direktörŞenol Güneş, toplu çalışmalarıyardımcısı Burak Yılmaz'aemanet ederken kendisi saha kenarından çalışmayı takip etti.