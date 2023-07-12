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Giriş Tarihi: 12.7.2023

Neden Boştakine pas vermiyorsun?

Ogün ŞAHİNOĞLU
Neden Boştakine pas vermiyorsun?
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanda Kerem Atakan Kesgin'e uyarıda bulundu. Çalışmada top kaybı yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yanına çağıran Güneş, "Arkadaşın boşta, neden ona pas vermiyorsun, gereksiz yere topu kaybediyorsun. Sıkıştığında yanındakine ver, basit oyna" diyerek oyuncusuna telkinde bulundu.

'AĞRIN VARSA SEN ÇALIŞMA'
İdmanın son bölümünde yapılan hücumsavunma çalışması sırasında Umut Meraş, ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş, deneyimli oyuncuya "Ağrın var mı?" diye sorup "Var" yanıtı alınca, "Sen bırak çalışmayı, dinlen" dedi ve Umut da böylelikle son bölümde sahada yer almamış oldu.

EKİBE İSPANYOL ANTRENÖR DESTEĞİ
Beşiktaş'ın Almanya kampında, teknik ekibe atletik performans antrenörü dahil oldu. İspanyol antrenör Domingo, kamp boyunca ekipte yer alacak ve Miguel Peiro'ya yardımcı olacak. Kampın bitiminde ise ekipten ayrılması bekleniyor.

HÜCUM BURAK YILMAZ'A EMANET
Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, dün sabah salonda, akşam ise sahada çalışmalarını sürdürdü. İlk olarak mobilizasyon antrenmanı yapan siyah-beyazlı futbolcular, koordinasyon ve mini sahada pas-gol oyunu oynadı. Teknik direktör Şenol Güneş, toplu çalışmaları yardımcısı Burak Yılmaz'a emanet ederken kendisi saha kenarından çalışmayı takip etti.

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Neden Boştakine pas vermiyorsun?
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