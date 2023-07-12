Neden Boştakine pas vermiyorsun?

teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanda Kerem Atakan Kesgin'e uyarıda bulundu. Çalışmada top kaybı yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yanına çağıran Güneş, "Arkadaşın boşta, neden ona pas vermiyorsun, gereksiz yere topu kaybediyorsun.diyerek oyuncusuna telkinde bulundu.son bölümünde yapılan hücumsavunma çalışması sırasında Umut Meraş, ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş, deneyimli oyuncuya "Ağrın var mı?" diye sorup "Var" yanıtı alınca,Almanya kampında, teknik ekibe atletik performans antrenörü dahil oldu. İspanyol antrenörKampın bitiminde ise ekipten ayrılması bekleniyor.sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, dün sabah salonda, akşam ise sahada çalışmalarını sürdürdü. İlk olarak mobilizasyon antrenmanı yapan siyah-beyazlı futbolcular, koordinasyon ve mini sahada pas-gol oyunu oynadı.kendisi saha kenarından çalışmayı takip etti.