Ocak’ta gidecekler!

Beşiktaş'ta başkanlık görevini yürüten ancak, Adana Demirspor maçı sonrası kameralar karşısına geçti. Yücel,derken sözlerini şöyle sürdürdü: "Son derece üzgünüz.Bu camianın maddi, manevi, idari ve sportif anlamda bugünlerde olmasında sorumlu kim varsa hepsinin hesap vermesi gerekiyor. En önce de ben vereceğim!