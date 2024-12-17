Ocak’ta gidecekler!

Beşiktaş'ta başkanlık görevini yürüten ancak 29 Aralık'ta Serdal Adalı ile seçim yarışına girecek olan Hüseyin Yücel
, Adana Demirspor maçı sonrası kameralar karşısına geçti. Yücel, "Kazandıktan sonra konuşmak çok kolay. Bu tip utanç verici maçtan sonra camiamızın karşısına geçmek istedim"
derken sözlerini şöyle sürdürdü: "Son derece üzgünüz. Herkesten özür diliyoruz. Bu şanlı formayı taşıyamayacak olan oyuncuların bir dakika bile bu kulüpte yer almaması gerekiyor. Ocak ayında gereken her şey yapılacak.
Bu camianın maddi, manevi, idari ve sportif anlamda bugünlerde olmasında sorumlu kim varsa hepsinin hesap vermesi gerekiyor. En önce de ben vereceğim! Camiadan en derin özürlerimi dilerim, inşallah kabul görür. Haklarını helal etsinler."