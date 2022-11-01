Oh be! Dünya varmış

Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst, teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesinin ardından çıktığı ilk maçta 2 gol kaydedip kendine geldi.ancak son 7 lig maçında sadece 2 kez ağları sarstığı için son kadroda olamayacağı konusunda tedirginlik yaşayan Weghorst, bu karamsarlığı da kafasından attı. 30 yaşındaki futbolcu, Hatayspor yenilgisi sonrasında eski hocası Valerien İsmael'i eleştirip, "Tempomuz çok düşük" eleştirisi yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun, 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçından sonra ise takım arkadaşlarına,dediği öğrenildi.ÜMRANİYEkarşısında Dele Alli'yi hücumun sol önünde değerlendiren ama istediği verimi alamayan Güneş'in, ikinci yarıda şans tanıdığı ve 1 asistle maçı tamamlayan Redmond'ın performansını beğendiği kaydedildi. İngiliz futbolcu, geldiğinden bu yana en iyi oyununu ortaya koyarken Galatasaray karşısında da Dele Alli'nin yerine 11'e en yakın aday konumunda.ŞENOL Güneş, Beşiktaş'a imza attığı basın toplantısında özellikle adını vererek beğendiğini söylediği Berkay Vardar ile görüştü. 19 yaşındaki oyuncuyu Ümraniyespor maçı kadrosuna almasa da gelecek adına kendisine önemli mesaj verdi. Tecrübeli hoca, genç orta sahaya "Sana da şans gelecek. Çalışmaya devam et.İyi çalış, kendini geliştir. Zamanı geldiğinde sahaya çıkacaksın" sözleriyle moral aşıladı.BEŞIKTAŞ'IN Dünya Kupası arasındaki programı belli oldu. Siyah-beyazlılar 13 Kasım'da oynanacak Antalyaspor maçının ardından 10 günlük izne çıkacak. Sonrasında Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş,çalışmalarını burada sürdürecek. Ardındankamp yapılacak.