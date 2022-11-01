Oh be! Dünya varmış

Güneş’ten önce son 7 maçta sadece 2 gol atabilen Weghorst’un, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası’na katılma hayali yeşerdi
Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst, teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesinin ardından çıktığı ilk maçta 2 gol kaydedip kendine geldi. Hollanda MilliTakımı'nın Dünya Kupası için genişkadrosunda yer alan ancak son 7 lig maçında sadece 2 kez ağları sarstığı için son kadroda olamayacağı konusunda tedirginlik yaşayan Weghorst, bu karamsarlığı da kafasından attı. 30 yaşındaki futbolcu, Hatayspor yenilgisi sonrasında eski hocası Valerien İsmael'i eleştirip, "Çok tahminedilebilir bir futbol oynuyoruz. Tempomuz çok düşük" eleştirisi yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun, 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçından sonra ise takım arkadaşlarına, "Yenisistemle daha daetkiliyim" dediği öğrenildi.
DERBİDE KALE MERT'İN Siyah-beyazlılarda uzun sakatlığınınardından bu sezon ilkkez şans bulan Mert Günok,Ümraniyespor maçındakalesinde iki gol gördü.Ancak Güneş'in yenilengollerde Mert'e hatabulmadığı, tecrübeliismi derbide de sahayasüreceği belirtildi.
DELE ALLİ KULÜBEYEREDMOND SAHAYA
ÜMRANİYEkarşısında Dele Alli'yi hücumun sol önünde değerlendiren ama istediği verimi alamayan Güneş'in, ikinci yarıda şans tanıdığı ve 1 asistle maçı tamamlayan Redmond'ın performansını beğendiği kaydedildi. İngiliz futbolcu, geldiğinden bu yana en iyi oyununu ortaya koyarken Galatasaray karşısında da Dele Alli'nin yerine 11'e en yakın aday konumunda.
BERKAY'LA ÖZEL GÖRÜŞME
ŞENOL Güneş, Beşiktaş'a imza attığı basın toplantısında özellikle adını vererek beğendiğini söylediği Berkay Vardar ile görüştü. 19 yaşındaki oyuncuyu Ümraniyespor maçı kadrosuna almasa da gelecek adına kendisine önemli mesaj verdi. Tecrübeli hoca, genç orta sahaya "Sana da şans gelecek. Çalışmaya devam et. Bu sezon maçlarını izledim,oyununu beğendim. İyi çalış, kendini geliştir. Zamanı geldiğinde sahaya çıkacaksın" sözleriyle moral aşıladı.
Kupa arasında 5 hazırlık maçı
BEŞIKTAŞ'IN Dünya Kupası arasındaki programı belli oldu. Siyah-beyazlılar 13 Kasım'da oynanacak Antalyaspor maçının ardından 10 günlük izne çıkacak. Sonrasında Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş, 5 Aralık'akadar çalışmalarını burada sürdürecek. Ardından 5-18 Aralık'taAntalya-Belek'te kamp yapılacak. Kartal bu süreçte,ikisi İstanbul'da üçü deAntalya'da olmak üzere 5hazırlık maçı planlıyor.