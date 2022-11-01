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Giriş Tarihi: 2.11.2022

Oh be! Dünya varmış

Oh be! Dünya varmış

Güneş’ten önce son 7 maçta sadece 2 gol atabilen Weghorst’un, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası’na katılma hayali yeşerdi

Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst, teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesinin ardından çıktığı ilk maçta 2 gol kaydedip kendine geldi. Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosunda yer alan ancak son 7 lig maçında sadece 2 kez ağları sarstığı için son kadroda olamayacağı konusunda tedirginlik yaşayan Weghorst, bu karamsarlığı da kafasından attı. 30 yaşındaki futbolcu, Hatayspor yenilgisi sonrasında eski hocası Valerien İsmael'i eleştirip, "Çok tahmin edilebilir bir futbol oynuyoruz. Tempomuz çok düşük" eleştirisi yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun, 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçından sonra ise takım arkadaşlarına, "Yeni sistemle daha da etkiliyim" dediği öğrenildi.

DERBİDE KALE MERT'İN
Siyah-beyazlılarda uzun sakatlığının ardından bu sezon ilk kez şans bulan Mert Günok, Ümraniyespor maçında kalesinde iki gol gördü. Ancak Güneş'in yenilen gollerde Mert'e hata bulmadığı, tecrübeli ismi derbide de sahaya süreceği belirtildi.

DELE ALLİ KULÜBEYE REDMOND SAHAYA
ÜMRANİYE karşısında Dele Alli'yi hücumun sol önünde değerlendiren ama istediği verimi alamayan Güneş'in, ikinci yarıda şans tanıdığı ve 1 asistle maçı tamamlayan Redmond'ın performansını beğendiği kaydedildi. İngiliz futbolcu, geldiğinden bu yana en iyi oyununu ortaya koyarken Galatasaray karşısında da Dele Alli'nin yerine 11'e en yakın aday konumunda.

BERKAY'LA ÖZEL GÖRÜŞME
ŞENOL Güneş, Beşiktaş'a imza attığı basın toplantısında özellikle adını vererek beğendiğini söylediği Berkay Vardar ile görüştü. 19 yaşındaki oyuncuyu Ümraniyespor maçı kadrosuna almasa da gelecek adına kendisine önemli mesaj verdi. Tecrübeli hoca, genç orta sahaya "Sana da şans gelecek. Çalışmaya devam et. Bu sezon maçlarını izledim, oyununu beğendim. İyi çalış, kendini geliştir. Zamanı geldiğinde sahaya çıkacaksın" sözleriyle moral aşıladı.

Kupa arasında 5 hazırlık maçı
BEŞIKTAŞ'IN Dünya Kupası arasındaki programı belli oldu. Siyah-beyazlılar 13 Kasım'da oynanacak Antalyaspor maçının ardından 10 günlük izne çıkacak. Sonrasında Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş, 5 Aralık'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Ardından 5-18 Aralık'ta Antalya-Belek'te kamp yapılacak. Kartal bu süreçte, ikisi İstanbul'da üçü de Antalya'da olmak üzere 5 hazırlık maçı planlıyor.

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