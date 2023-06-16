Oklar Amartey’i gösteriyor

Savunmaya 3 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, 28 yaşındaki tecrübeli futbolcuya 2+1 yıllık kontrat ve 1.5 milyon Euro maaş artı bonus teklifinde bulundu
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, sağ stoper transferi dışında 6 numaraya yönelik de takviye istiyor. AncakRomain Saiss'ın ayrılmaisteği sonrası bir savunmacı transferi dahaplanlanmaya başlandı. Güneş, üçüncü defans takviyesini ise hem stoper hem de ön libero oynayan futbolcu profili olarak çizdi. Siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alan Daniel Amartey ise bu profile en uygun isim.
LEİCESTER CİTY İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Bu nedenle Ganalı futbolcu sağ stopere yapılacak takviye dışında ek transfer olarak değerlendiriliyor. Ganalı futbolcu son olarak LeicesterCity'de forma giyiyordu, sezonbitmesiyle şu an boşa çıktı. Takıma kazandırılmak istenen 28 yaşındaki tecrübeli isme 2+1 yıllık kontrat ve 1.5 milyon Euro garanti ücret artı bonus önerisi yapıldı. Siyah-beyazlı idareciler farklı talipleri olan Amartey'i ikna etmeye çalışıyor.