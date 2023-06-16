Oklar Amartey’i gösteriyor

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, sağ stoper transferi dışında 6 numaraya yönelik de takviye istiyor.Güneş, üçüncü defans takviyesini ise hem stoper hem de ön libero oynayan futbolcu profili olarak çizdi. Siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alan Daniel Amartey ise bu profile en uygun isim.Bu nedenle Ganalı futbolcu sağ stopere yapılacak takviye dışında ek transfer olarak değerlendiriliyor.Takıma kazandırılmak istenen 28 yaşındaki tecrübeli isme 2+1 yıllık kontrat ve 1.5 milyon Euro garanti ücret artı bonus önerisi yapıldı. Siyah-beyazlı idareciler farklı talipleri olan Amartey'i ikna etmeye çalışıyor.