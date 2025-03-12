Ole bile çözemedi!

Beşiktaş, galibiyet ve yenilmezlik serisini G.Antep maçıyla noktalarken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in planları da tutmadı. Norveçli çalıştırıcı, geldiği günden bu yana takımı önce mental, ardından fizik olarak toparlarken iki bölgede ise bir türlü istediği karşılığı alamadı.Ligde altısı penaltı olmak üzere 11 gol atan İtalyan oyuncu, %22 gole çevirme oranına ulaşsa da penaltılar dışarıda kalınca verimi daha da düştü. Bir diğer nokta ise Chamberlain oldu. İngiliz oyuncuya bol bol fırsat veren ve eski dönemin aksine ilk 11'de bile yer açan Solskjaer, karşılığını alamayınca ibreyi Amir'e çevirdi…