Onana dert oldu!

Kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandıran ve ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gözler yeni döneme çevrildi. Sezon başında 4 milyon Euro bonservisle transfer edilen ancak yetersiz performansı nedeniyle Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, orada da bekleneni veremedi.24 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımın kampına katılmak üzere Türkiye'ye dönecek.Onana, kadro planlamasında düşünülmüyor.futbolcuyu yeniden kiralık göndermenin ya da satmanın yollarını arayacak.Busezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve UEFA Avrupa Ligi play-off'ta oynama hakkı elde eden Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada,Beşiktaş'ın 10-20 Temmuz tarihlerinde Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacağı aktarıldı. Kara Kartal'ın hazırlık maçlarıyla ilgili program ise daha sonra netleşecek.