Onana için yeni hamle

sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, peşine düştüğü Jean Onana'nın transferinde ısrarcı. Lens'te forma giyen ancak fazla şans bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşüneniçin kiralama teklifi yapılmış fakat kabul edilmemişti. Oyuncuyu bonservisiyle vermek isteyen Fransız ekibine, siyahbeyazlıların bu yönde yeni bir öneri götürme kararı aldığı kaydedildi. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu için tarafların önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceği ifade edildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olanOyuncu aynı zamanda Kamerun Milli Takımı forması da giyiyor.