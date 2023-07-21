Onana’nın bonservisine 4.2 milyon euro

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ön libero Jean Onana, dün akşam İstanbul'a geldi. Lens'te forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun maliyeti de belli oldu. Siyah-beyazlılar, Fransız kulübüne 4.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca kontratta performansa dayalı bonusların da olduğu öğrenildi. Onana'nın, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kamerunlu oyuncu, geçen sezon Ligue 1'de 21 maça çıkarken,