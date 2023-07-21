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Giriş Tarihi: 21.7.2023

Onana’nın bonservisine 4.2 milyon euro

Onana’nın bonservisine 4.2 milyon euro
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ön libero Jean Onana, dün akşam İstanbul'a geldi. Lens'te forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun maliyeti de belli oldu. Siyah-beyazlılar, Fransız kulübüne 4.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca kontratta performansa dayalı bonusların da olduğu öğrenildi. Onana'nın, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kamerunlu oyuncu, geçen sezon Ligue 1'de 21 maça çıkarken, 807 dakika sahada kaldı ve 3 kez sarı kart gördü. Geride kalan sezonda gol ya da asist katkısı veremedi.

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Onana’nın bonservisine 4.2 milyon euro
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