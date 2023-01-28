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Giriş Tarihi: 28.1.2023

‘Önce oyuncuların moralini düzelttim’

Ogün ŞAHİNOĞLU
‘Önce oyuncuların moralini düzelttim’

Şenol Güneş: Bazı oyuncuların morali bozuktu, onlarla ilgilendim. Dışarıdan kolay görünüyor ama işimiz hâlâ zor

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Herkes gelip gidiyor ama taraftar hep var" diyerek önce taraftara teşekkür etti. Tecrübeli hoca, "Geriden geliyoruz, işimiz hâlâ zor. Oyuncu ve taraftar sahnede. Oynayan ve oynatan onlar. Hatalar da vardı, güzel şeyler de vardı. Dışarıdan her şey kolay gözüküyor ama işimiz zor. Bazı oyuncuların morali bozuktu, onları düzelttik. Genç oyuncuları hazırlamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

GÜNEŞ ISRARI!
Maçtan sonra oyuncular taraftara üçlü çektirirken, ısrarları kıramayan Şenol Güneş de bu şölene katılıp galibiyeti kutladı.

WEGHORST'A CEVAP!
M.Unıted'a giden Weghorst'un İngiliz basınına, Beşiktaş'ta idmanlardan memnun olmadığına yönelik açıklamalarına da yanıt veren Güneş, "Bu tip eleştirilere cevap vermem. Bir oyuncunun söylemiyle antrenörlüğümü tartışamayız. Benimle az çalıştı, kampa da katılmadı" dedi.

SALİH BİTİREMEDİ
ESKİ takımı Alanyaspor'a karşı forma giyen Salih Uçan, dün büyük bir şanssızlık yaşadı. Tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda bir pozisyon sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi. 64. dakikada yerini Necip'e bırakan 29 yaşındaki orta sahanın net durumu bugün belli olacak.

MASUAKU VAR UYARISIYLA YIRTTI!
MAÇIN 68. dakikasında yaşanan pozisyonda Candeias, Beşiktaş ceza sahası içerisinde Masuaku'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterip Masuaku'ya da sarı kart verdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Uğurlu, hem penaltıyı hem de sarı kartı iptal etti. Böylece Masuaku, bir sonraki maçta sarı kart cezalısı olmaktan kurtuldu.

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‘Önce oyuncuların moralini düzelttim’
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