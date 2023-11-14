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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Önce psikoloji düzelecek

Ogün ŞAHİNOĞLU
Önce psikoloji düzelecek

60 yaşındaki çalıştırıcı, teknik ve taktik hamlelerden önce oyuncularındaki mental çöküşü durdurmanın peşinde. Başakşehir maçı ile ilk adımı atan Çalımbay, bu hafta oyuncularla bire bir görüşüp rehabilitasyona başlayacak

Beşiktaş'ta 18 yıl sonra yeniden teknik adamlık koltuğuna oturan Rıza Çalımbay, ilk maçında kazanmayı da bildi. Yeni ekibi ile sadece bir antrenman yapabilen deneyimli çalıştırıcının 3 puanla başlaması camiaya da moral oldu. Çalımbay'ın tesislere adımını attığı andan itibaren gördüğü en önemli sorun, futbolcu grubunun mental olarak çöküş yaşamasıydı. Siyah-beyazlıların yeni hocası taktikten ziyade ilk etapta oyuncuların motivasyonunu artırmak ve psikolojik olarak daha sağlıklı duruma gelmelerini sağlamak istiyor.

CHAMBERLAİN İLE BAŞLIYOR
60 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncuların mental olarak iyi duruma gelmesinin oyunu da etkileyip, teknik olarak karşılık alınacağını düşünüyor. Bu doğrultuda ilk olarak performansı beklenen seviyeye çıkamayan Ante Rebic ile görüşerek kendisine destek veren Çalımbay, kariyerine yakışır şekilde durumu toparlamasını istedi. Çalımbay ayrıca Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes ve kaptan Necip Uysal ile de konuşarak takımın dinamiklerine yönelik hamleler yapıp bu isimleri de motive etti. Rıza Çalımbay'ın izin sonrasında önce Chamberlain ile başlayarak tüm oyuncularıyla bire bir zirveler yapacağı kaydedildi.

'KİMSEYİ SUÇLAMAM'
BEŞİKTAŞ'TA bu sezon sakatlıklar takımın belini büktü. Bakhtiyor Zaynutdinov, Opoku'dan aldığı darbe nedeniyle göz çukuru ve burnunda kırık yaşarken, Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulunan Ghezzal ise "Risk olduğunu biliyordum ve kararı ben aldım. Kimseyi suçlayamayız. Hayal kırıklığını anlıyorum, inanın ben çok daha fazlasını istiyorum. Henüz bitmedi, geri döneceğim" diyerek taraftara seslendi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKATLARIN LİSTESİ:
Vincent Aboubakar:................. Adalesinde gerilme ve kanama
Cenk Tosun:................................... Adalesinde gerilme ve ödem
Arthur Masuaku:.......................... Adalesinde gerilme ve ödem
Rachid Ghezzal:............................................ Adalesinde gerilme
Eric Bailly:.............................................................Boyun sakatlığı
Emrecan Uzunhan:........................................... Adalesinde yırtık
Tayyip Talha Sanuç:.................................. Çapraz bağında yırtık
Bakhtiyor Zaynutdinov:............... Göz çukuru ve burunda kırık

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Önce psikoloji düzelecek
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