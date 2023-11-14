Önce psikoloji düzelecek

60 yaşındaki çalıştırıcı, teknik ve taktik hamlelerden önce oyuncularındaki mental çöküşü durdurmanın peşinde. Başakşehir maçı ile ilk adımı atan Çalımbay, bu hafta oyuncularla bire bir görüşüp rehabilitasyona başlayacak
Beşiktaş'ta 18 yıl sonra yeniden teknik adamlık koltuğuna oturan Rıza Çalımbay, ilk maçındakazanmayı da bildi. Yeniekibi ile sadece bir antrenmanyapabilen deneyimliçalıştırıcının 3 puanla başlamasıcamiaya da moraloldu. Çalımbay'ın tesislere adımını attığı andan itibaren gördüğü en önemli sorun, futbolcu grubunun mental olarak çöküş yaşamasıydı. Siyah-beyazlıların yeni hocası taktikten ziyade ilk etapta oyuncuların motivasyonunuartırmak ve psikolojikolarak daha sağlıklıduruma gelmelerini sağlamakistiyor.
CHAMBERLAİN İLE BAŞLIYOR
60 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncuların mental olarak iyi duruma gelmesinin oyunu da etkileyip, teknik olarak karşılık alınacağını düşünüyor. Bu doğrultudailk olarak performansıbeklenen seviyeye çıkamayanAnte Rebic ile görüşerekkendisine destek verenÇalımbay, kariyerine yakışırşekilde durumu toparlamasınıistedi. Çalımbay ayrıca Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes ve kaptan Necip Uysal ile de konuşarak takımın dinamiklerine yönelik hamleler yapıp bu isimleri de motive etti. RızaÇalımbay'ın izin sonrasındaönce Chamberlain ile başlayaraktüm oyuncularıyla birebir zirveler yapacağı kaydedildi.
'KİMSEYİ SUÇLAMAM'
BEŞİKTAŞ'TA bu sezon sakatlıklar takımın belini büktü. Bakhtiyor Zaynutdinov,Opoku'dan aldığı darbe nedeniyle gözçukuru ve burnunda kırık yaşarken, Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulunan Ghezzal ise "Risk olduğunu biliyordum ve kararı ben aldım. Kimseyi suçlayamayız. Hayal kırıklığını anlıyorum, inanın ben çok daha fazlasını istiyorum. Henüz bitmedi, geri döneceğim" diyerek taraftara seslendi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKATLARIN LİSTESİ:
Vincent Aboubakar:................. Adalesinde gerilme ve kanama
Cenk Tosun:................................... Adalesinde gerilme ve ödem
Arthur Masuaku:.......................... Adalesinde gerilme ve ödem
Rachid Ghezzal:............................................ Adalesinde gerilme
Eric Bailly:.............................................................Boyun sakatlığı
Emrecan Uzunhan:........................................... Adalesinde yırtık
Tayyip Talha Sanuç:.................................. Çapraz bağında yırtık
Bakhtiyor Zaynutdinov:............... Göz çukuru ve burunda kırık