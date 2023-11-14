Önce psikoloji düzelecek

Beşiktaş'ta 18 yıl sonra yeniden teknik adamlık koltuğuna oturan Rıza Çalımbay,Çalımbay'ın tesislere adımını attığı andan itibaren gördüğü en önemli sorun, futbolcu grubunun mental olarak çöküş yaşamasıydı. Siyah-beyazlıların yeni hocası taktikten ziyade60 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncuların mental olarak iyi duruma gelmesinin oyunu da etkileyip, teknik olarak karşılık alınacağını düşünüyor.Çalımbay ayrıca Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes ve kaptan Necip Uysal ile de konuşarak takımın dinamiklerine yönelik hamleler yapıp bu isimleri de motive etti.BEŞİKTAŞ'TA bu sezon sakatlıklar takımın belini büktü.Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulunan Ghezzal ise "Risk olduğunu biliyordum ve kararı ben aldım. Kimseyi suçlayamayız. Hayal kırıklığını anlıyorum, inanın ben çok daha fazlasını istiyorum. Henüz bitmedi, geri döneceğim" diyerek taraftara seslendi.Vincent Aboubakar:................. Adalesinde gerilme ve kanamaCenk Tosun:................................... Adalesinde gerilme ve ödemArthur Masuaku:.......................... Adalesinde gerilme ve ödemRachid Ghezzal:............................................ Adalesinde gerilmeEric Bailly:.............................................................Boyun sakatlığıEmrecan Uzunhan:........................................... Adalesinde yırtıkTayyip Talha Sanuç:.................................. Çapraz bağında yırtıkBakhtiyor Zaynutdinov:............... Göz çukuru ve burunda kırık