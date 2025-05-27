Önce veda etti, sonra mesajı sildi

Beşiktaş'ın prensipte anlaşma sağladığı Mahmudu Bajo'dan flaş hamle geldi. Slovak ekibi Dunajska Streda ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek olan Gambiyalı orta saha, önce sosyal medya hesabından kulübüne veda etti. Bajo, "Hüzün ve heyecan dolu duygularla sizlere veda ediyorum. Hepinizi özleyeceğim" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, 20 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geleceği şeklinde yorumlandı. Ardından ise Bajo, bu paylaşımını silerek kafaları karıştırdı. Siyahbeyazlılar, Bajo için kulübü ile 2.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışmış, oyuncuyla da 4 yıllığına anlaşmıştı.