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Giriş Tarihi: 1.2.2023

Öndeki oyuncularımız hızlı tempo yapamadı

Öndeki oyuncularımız hızlı tempo yapamadı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hücumdaki isimlerin yeterince baskı yapamadığını söyledi. İlk yarı bitiminde oyundan aldığı Aboubakar'ı da işaret eden deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: "Daha iyi, tempolu ve hızlı oynamalıydık. 3 günde bir maç oynanan dönemdeyiz. Fizik olarak hızlı oynamayınca rakibe avantaj oldu. Gol bulmamız ilk yarıdaki oyun yanlışlarını gölgelememeli. İkinci yarıda gol yiyince tepki vermemiz gerekiyordu. Genel bir yorgunluk vardı. Top kayıpları yaptıkça rakip hızlı hücumlara çıktı. Öndeki oyuncularımızın temposu hızlı olunca rakibin bize gelmesi zor oluyor. Bunu yapamadık. Yapılsaydı bu daha iyi olurdu."

ABOUBAKAR SAHADA 45 DAKİKA KALABİLDİ
Beşıktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Vincent Aboubakar, üçüncü maçında da beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Karagümrük karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Kamerunlu yıldızı, ikinci yarının başlangıcında oyundan alıp yerine Muleka'ya görev verdi. Ayrıca Redmond da kötü bir performans sergileyince aynı dakikada Aboubakar gibi kenara geldi ve Saiss takıma dahil oldu.

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Öndeki oyuncularımız hızlı tempo yapamadı
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