Onuachu Kartal’ın gözdesi

Beşiktaş, bu sezon forvetlerinden yeteri kadar yararlanamazken, gol sıkıntısını genellikle orta saha ve kanat oyuncularıyla çözmeye çalıştı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu sorunun üstesinden gelebilmek için 4-6-0 dizilişi ile takımı santrforsuz olarak bile sahaya sürdü. İmmobile ile yolları ayırmanın planlarını yapan ve aynı problemi gelecek sezon da yaşamak istemeyen siyah-beyazlı kurmaylar, golcü listesinin ilk sıralarında yer verdikleri Paul Onuachu için girişimlerine hız verdi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Hem oyuncu hem de kulübü Southampton ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın, bu transferi satın alma opsiyonu ile kiralama yöntemiyle gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi. Premier Lig'de son sırada yer alan Southampton'da bu sezon 25 maçta sahaya çıkan Nijeryalı yıldız sadece 974 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Onuachu'nun kulübüyle sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.