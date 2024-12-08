Onun ne yapacağını biliyordum

Beşiktaş'ın hocası Serdar Topraktepe, Fenerbahçe'yi yenerek taraftarı mutlu ettiklerini dile getirdi. Deneyimli hoca, "Geçişlerde iki taraf da pozisyon buldu. Ancak daha çok pozisyona giren taraf biziz. Fenerbahçe'nin kenarlardan geleceğini biliyordum. Orta sahayı yoğunlaştırdım. Hiçbir bir şekilde tereddüt etmedim. Rafa, 'Beni kenara atıp orta sahayı güçlendirebilirsin'
dedi. O oynadığı pozisyonu sorun etmiyor. Rakibimizin güçlü yönlerini analiz edip, engelleyerek kazanmak istedik ve başardık. Beşiktaş'ın tüm futbolcuları oynamak zorunda, hepsine ihtiyacımız var.
Chamberlain'in kalitesini söyleme gerek yok. Burası benim yuvam. Bekle derlerse bekleriz, çalış derlerse çalışırız"
ifadelerini kullandı.
SERDAR HOCA İLKİ BAŞARDI
Beşiktaş'ta 3. kez teknik sorumluluk görevini üstlenen Serdar Topraktepe, 11. maçında 5. galibiyetini aldı. Diğer 6 karşılaşmada sahadan 3'er beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Başarılı hoca ayrıca ikinci derbisinde ilk galibiyetini elde etti.
Topraktepe diğer derbisinde geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu