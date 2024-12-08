Onun ne yapacağını biliyordum

Beşiktaş'ın hocası Serdar Topraktepe, Fenerbahçe'yi yenerek taraftarı mutlu ettiklerini dile getirdi. Deneyimli hoca, "Geçişlerde iki taraf da pozisyon buldu. Ancak daha çok pozisyona giren taraf biziz. Fenerbahçe'nin kenarlardan geleceğini biliyordum. Orta sahayı yoğunlaştırdım. Hiçbir bir şekilde tereddüt etmedim. Rafa,dedi. O oynadığı pozisyonu sorun etmiyor. Rakibimizin güçlü yönlerini analiz edip, engelleyerek kazanmak istedik ve başardık.Chamberlain'in kalitesini söyleme gerek yok. Burası benim yuvam.ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta 3. kez teknik sorumluluk görevini üstlenen Serdar Topraktepe, 11. maçında 5. galibiyetini aldı. Diğer 6 karşılaşmada sahadan 3'er beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.Topraktepe diğer derbisinde geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu