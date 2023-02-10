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Giriş Tarihi: 10.2.2023

Onur transferi FIFA’lık

Ogün ŞAHİNOĞLU
Onur transferi FIFA’lık

Geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık kontrat imzalayan sarıkırmızılar, ‘1 milyon Euro serbest kalma’ maddesinin tek taraflı feshe imkân tanımadığını dile getirdiler

Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle önceki gün Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u sözleşmesindeki "Transferin son gününe kadar 1 milyon Euro getirmesi halinde serbest kalır' maddesini kullanarak 3.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. 28 yaşındaki oyuncu da geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la 3 yıllığına uzattığı kontratını avukatı aracılığı ile tek taraflı feshetmişti.

OMAR COLLEY İLE BİRLİKTE İDMANA ÇIKTI
Bu gelişmenin ardından 1 milyon Euro'yu geri gönderme kararı alan Kayserispor yönetimi, söz konusu maddenin feshe imkân tanımadığını belirterek FIFA ve TFF nezdinde dava açılacağını açıkladı. Beşiktaş ve Onur cephesi ise hukuki herhangi bir sorun olmadığını, transferin tamamen sözleşmedeki maddeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini dile getirdi. Öte yandan Onur Bulut'la birlikte Omar Colley, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımla antrenmana çıktı.

HELALLİK İSTEDİ
Beşiktaş'ta 4 numaraya giyecek olan Onur, Kayserispor taraftarından helallik istedi.

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Onur transferi FIFA’lık
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