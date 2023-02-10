Onur transferi FIFA’lık

eşiktaş, sürpriz bir hamleyle önceki gün Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u sözleşmesindekimaddesini kullanarak 3.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. 28 yaşındaki oyuncu da geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la 3 yıllığına uzattığı kontratını avukatı aracılığı ile tek taraflı feshetmişti.OMAR COLLEY İLE BİRLİKTE İDMANA ÇIKTIKayserisporyönetimi, söz konusu maddeninfeshe imkân tanımadığını belirterek FIFAve TFF nezdinde dava açılacağını açıkladı.Beşiktaş ve Onur cephesi ise hukukiherhangi bir sorun olmadığını, transferintamamen sözleşmedeki maddeye bağlıolarak gerçekleştirildiğini dile getirdi.Beşiktaş'ta 4 numaraya giyecek olan Onur, Kayserispor taraftarından helallik istedi.