Onur transferi FIFA’lık

Geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık kontrat imzalayan sarıkırmızılar, ‘1 milyon Euro serbest kalma’ maddesinin tek taraflı feshe imkân tanımadığını dile getirdiler
Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle önceki gün Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u sözleşmesindeki "Transferinson gününe kadar 1 milyon Eurogetirmesi halinde serbest kalır' maddesini kullanarak 3.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. 28 yaşındaki oyuncu da geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la 3 yıllığına uzattığı kontratını avukatı aracılığı ile tek taraflı feshetmişti.
OMAR COLLEY İLE BİRLİKTE İDMANA ÇIKTI Bu gelişmenin ardından 1 milyon Euro'yugeri gönderme kararı alan Kayserisporyönetimi, söz konusu maddeninfeshe imkân tanımadığını belirterek FIFAve TFF nezdinde dava açılacağını açıkladı.Beşiktaş ve Onur cephesi ise hukukiherhangi bir sorun olmadığını, transferintamamen sözleşmedeki maddeye bağlıolarak gerçekleştirildiğini dile getirdi. Öteyandan Onur Bulut'la birlikte Omar Colley,dün sağlık kontrolünden geçtiktensonra takımla antrenmana çıktı.
HELALLİKİSTEDİ
Beşiktaş'ta 4 numaraya giyecek olan Onur, Kayserispor taraftarından helallik istedi.