Operasyon başladı

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatan ve Avrupa Ligi play-off'u oynamaya hak kazanan Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör konusu için çalışmalarına hız verdi.Kartal, Razvan Lucescu'yu da gündemine almıştı. Beşiktaşlı idareciler, Rumen teknik adam için ilk hamlesini yaptı.PAOK'u bu sezon şampiyonluğa taşıyan 55 yaşındaki hocayla fikir alışverişinde bulunan siyah-beyazlılar, Yunan kulübü ile de görüştü.Kariyerinde 10 kupası olan başarılı çalıştırıcının sözleşmesinde ise çıkış maddesi bulunuyor. Kara Kartal eğer onu takımın başına getirmek isterse, PAOK'a 4 milyon Euro ödemek zorunda… En geç iki hafta içinde Beşiktaş'ın, teknik direktör konusunu çözüme kavuşturması bekleniyor.