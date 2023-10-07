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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Organize bir olaydı!

Organize bir olaydı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine edilen küfürler ve stattan ayrılışı ile ilgili olarak sitemde bulunurken “Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım ancak organize bir olaydı” diye konuştu

Beşiktaş'ın Lugano ile oynadığı maçta, kendisine yönelik tepki ve küfürler sonrası yönetim kurulu ile birlikte stattan ayrılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Mehmet Büyükekşi, "TFF yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın maçına da geldik. Sayın Çebi, depremzedeler için organize edilen maçlarda 'Bizim maçlara gelmiyorsunuz' diye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk. Fakat beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık. Herkes kendine yakışanı yapar. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım ancak organize bir olaydı. Sayın Bakan da (Osman Aşkın Bak) üzüntülerini iletti. Kendisinin onayını alıp maçtan çıktık" ifadelerini kullandı.

'SALLANAN PARMAK CAMİAYA HAKARET'
Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Lugano maçındaki tavrını sert bir şekilde eleştirdi. Tiryaki, "Beşiktaş başkanına sallanan parmak, Beşiktaş camiasına yönelik bir hakarettir. Ünvanı ne olursa olsun, hiç kimse Türkiye'nin en köklü kulübünün başkanına ve taraftarına saygısızlık yapamaz. Camiamızdan özür dilenene kadar bu işin peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.




300 TARAFTARA KÜFÜRDEN İŞLEM YAPILDI
Mehmet Büyükekşi, kendisine küfür edenlerle ilgili şikâyette bulundu. Bunun üzerine Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat eden 300 taraftar, hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerin maçlardan men edilmesi bekleniyor

HAFTANIN GOLÜ ABOUBAKAR'IN
VINCENT Aboubakar, Lugano maçında iki kez fileleri havalandırmasına rağmen galibiyeti getiremedi. Ancak kafayla attığı gol, Konferans Ligi grup aşamasında haftanın golü seçildi. Kamerunlu forvet önceki gece, toplamda 13 gole ulaşarak 'Beşiktaş'ın Avrupa'daki en skorer yabancısı' ünvanını da almıştı.

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