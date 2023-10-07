Beşiktaş'ın Lugano ile oynadığı maçta, kendisine yönelik tepki ve küfürler sonrası yönetim kurulu ile birlikte stattan ayrılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Mehmet Büyükekşi, "TFF yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın maçına da geldik. Sayın Çebi, depremzedeler için organize edilen maçlardadiye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk. Fakat beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık. Herkes kendine yakışanı yapar. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım ancak organize bir olaydı.Kendisinin onayını alıp maçtan çıktık" ifadelerini kullandı.Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Lugano maçındaki tavrını sert bir şekilde eleştirdi. Tiryaki, "Beşiktaş başkanına sallanan parmak, Beşiktaş camiasına yönelik bir hakarettir.Camiamızdan özür dilenene kadar bu işin peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.Mehmet Büyükekşi, kendisine küfür edenlerle ilgili şikâyette bulundu. Bunun üzerine Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat eden 300 taraftar, hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerin maçlardan men edilmesi bekleniyorVINCENT Aboubakar, Lugano maçında iki kez fileleri havalandırmasına rağmen galibiyeti getiremedi. Ancak kafayla attığı gol, Konferans Ligi grup aşamasında haftanın golü seçildi. Kamerunlu forvet önceki gece, toplamda 13 gole ulaşarakünvanını da almıştı.