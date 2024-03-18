Orkun Kökçü kadro dışı!

Portekiz ekibi Benfica ile iyi bir sezon geçiren ve şampiyonluğu kovalayan Orkun Kökçü, performansına rağmen takımda mutsuz olduğunu söylemişti. Portekiz basınına bir röportaj veren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol model nedeniyle fazla mütevazıyım"
ifadelerini kullanmıştı. Milli futbolcunun, kulüpten habersiz şekilde röportaj vermesi ise başına iş açtı. Orkun Kökçü, Benfica'da kadro dışı bırakıldı… Yıldız oyuncu, bu sezon 34 resmi maça çıkarken 3 gol ve 8 asist kaydetmişti. Sürecin nasıl işleyeceği merakla bekleniyor.