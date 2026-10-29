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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Orkun riske edilmeyecek

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Orkun riske edilmeyecek
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Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Milli futbolcunun tedavisinin tamamlanmak üzere olduğu ve bu hafta takım çalışmalarına dönebileceği kaydedildi. Orkun her ne kadar Kasımpaşa maçında oynamak istese de teknik heyetin yıldız futbolcuyu riske etmeyi düşünmediği belirtildi. Orkun, Kasımpaşa karşılaşması öncesi tam hazır olmaması halinde sahaya sürülmeyecek ve Celtic maçına saklanacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ
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Orkun riske edilmeyecek
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