Giriş Tarihi: 11.9.2025

Orkun’un maliyeti 30 milyon €’ya çıktı

BENFICA CFO'su Nuno Catarino, Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferinde sözleşmede yer alan 5 milyon Euro'luk bonus maddesinin devreye girdiğini açıkladı. Böylece Benfica, bu transferden toplamda 30 milyon Euro gelir elde etti. Catarino, kendisine yöneltilen "Söz konusu bedellerin ödenmemesi sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna, "Eğer bu satışlara bağlı ödemeler bizi endişelendirseydi, bu transferleri yapmazdık. Örneğin Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile bugüne kadar tek bir sorun yaşamadık" yanıtını verdi
