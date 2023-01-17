Orta sahanın yeni ‘Amir’i

Kartal, Amir Hadziahmetovic için Konyaspor’a 2.5 milyon Euro teklif etti. Yeşil-beyazlılar zam istedi. Burnley devreye girse de Beşiktaş 1 adım önde
Beşiktaş, orta sahaya takviye için harıl harıl çalışırken gündemdeki son isim ise Amir Hadziahmetovic… Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay vermesi ile birlikte 25 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, Konyaspor'a ilk teklifini yaptı. Beşiktaş, 2.5 milyon Euro önerirken yeşil-beyazlı kulüp fiyatın yükseltilmesini istedi. İki taraf arasındagörüşmeler pozitifbir şekildedevamederkenPremierLig ekibi Burnley de oyuncu içinnabız yokladı. Beşiktaş ile aynı teklifi yapan İngiliz kulübünden de zam talep edilirken, bu transferde Kartal'ın daha istekli olduğu öğrenildi. 2024'e kadar Konyasporile sözleşmesi bulunan AmirHadziahmetovic'in kontratuzatmak istememesi nedeniyle yeşil-beyazlı kulüp de oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Başarılı futbolcunun da iki takım arasından tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı öğrenildi.