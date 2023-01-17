Orta sahanın yeni ‘Amir’i

Beşiktaş, orta sahaya takviye için harıl harıl çalışırken gündemdeki son isim ise Amir Hadziahmetovic… Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay vermesi ile birlikte 25 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, Konyaspor'a ilk teklifini yaptı. Beşiktaş,önerirken yeşil-beyazlı kulüp fiyatın yükseltilmesini istedi.Beşiktaş ile aynı teklifi yapan İngiliz kulübünden de zam talep edilirken, bu transferde Kartal'ın daha istekli olduğu öğrenildi.yeşil-beyazlı kulüp de oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Başarılı futbolcunun da iki takım arasından tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı öğrenildi.