Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Orta sahanın yeni ‘Amir’i
Giriş Tarihi: 17.1.2023

Orta sahanın yeni ‘Amir’i

Orta sahanın yeni ‘Amir’i

Kartal, Amir Hadziahmetovic için Konyaspor’a 2.5 milyon Euro teklif etti. Yeşil-beyazlılar zam istedi. Burnley devreye girse de Beşiktaş 1 adım önde

Beşiktaş, orta sahaya takviye için harıl harıl çalışırken gündemdeki son isim ise Amir Hadziahmetovic… Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay vermesi ile birlikte 25 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, Konyaspor'a ilk teklifini yaptı. Beşiktaş, 2.5 milyon Euro önerirken yeşil-beyazlı kulüp fiyatın yükseltilmesini istedi. İki taraf arasında görüşmeler pozitif bir şekilde devam ederken Premier Lig ekibi Burnley de oyuncu için nabız yokladı. Beşiktaş ile aynı teklifi yapan İngiliz kulübünden de zam talep edilirken, bu transferde Kartal'ın daha istekli olduğu öğrenildi. 2024'e kadar Konyaspor ile sözleşmesi bulunan Amir Hadziahmetovic'in kontrat uzatmak istememesi nedeniyle yeşil-beyazlı kulüp de oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Başarılı futbolcunun da iki takım arasından tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SABAH.COM.TR - ÖZEL | Skandal SİHA sözleri sonrası Ali Babacan'a ateş püskürdüler: Düşmana askerlik yapıyorlar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
Usta oyuncu Altan Erkekli sevilen diziye dahil oldu
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Ali Babacan'ın iftirasına cevap: 180 derece tersten gösterme çabası
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Gaziantep'te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
Amerika, Amerika
Ünlü uyuşturucu çetesi lideri Ngakuru İstanbul'da yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Orta sahanın yeni ‘Amir’i
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA