Osmanlı tarihçisi friedel!

Arat, Van Bronckhorst'un kendisini kanıtlamış, kulübün geleceği açısından kritik öneme sahip bir isim olduğunu dile getirirken yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile ilgili de ilginç bir bilgi verdi: İşte Arat'tan satır başları:Hocamızla ocak ayından itibaren çok iyi bir ilişki kurduk. O zaman gelememişti. Bizimle ilişkisini koparmadı.Friedel, UCLA'de başlayan kariyerini, Tottenham'da bitirdi. UCLA'de Osmanlı tarihi eğitimi gördü. Özel bir insandır. Ayrıca Gio ile Friedel'in çok yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. Bu da işimizi kolaylaştırıyor.Kulübün prensiplerine ve gelecek planlarına en uygun kişi Gio'ydu. Bundan sonra artık sahadaki sonuçlar konuşur.Samet Aybaba'yı soruyorsunuz. Samet hoca, tesislerde Gio'yu bekliyor.Beşiktaş için buradayız. Bizim taraftarımıza sözümüz var. Beşiktaş'a hizmete geldik. Burası bizim şirketimiz değil. Hani, 'planınız, programınız var mı?' diyorlar ya, var... Olmasa bu işler yürümezdi, rahat olun.ailesini değiştirmekten ziyade güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacağını belirten Brad Friedel ise "Global anlamda büyük bir ağ oluşturacağız. Tekrar burada olmak çok güzel. Hocamızla görüştüm. Sistemle ilgili konuştuk, analizlerim var. Kimlerin sisteme uyduğu, kimlerin uymadığı ile ilgili çalışmalar yürütüyorum. Bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor" şeklinde konuştu.