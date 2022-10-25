Oyuncuları suçladı

İsmael: “Genel beklentimiz daha fazla. Bazı oyuncular yetersiz.”
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, maçın ardından oyuncuları hedef aldı. Kendi adına sorumluluğu aldığını belirten Fransız çalıştırıcı, "Bensorumluluğu alıyorum ancak bazıoyuncuların Beşiktaş'ta oynamanınne olduğunu anlamalarıgerekir. Öncelikle bu bir şok vebunun analizini yapmamız lazım.Kazanmak için geldik. Oyun içinde gelişen durumlardan sonra kontrolü kaybettik. Mantalite istediğim gibi değildi. Bazı oyuncular yeterlideğil. Genel beklentimiz daha fazla.Herkes kendi sorumluluğunu alsın.Futbolcunun görevi saha içindekioyundur. Kaybetmek gerçekten üzüntü verici" ifadelerini kullandı. İsmael, "istifa" tezahüratları için ise "Taraftar olsam bende son derece kızgın ve sinirli olurdum. Her eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor" dedi.