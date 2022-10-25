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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Oyuncuları suçladı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Oyuncuları suçladı

İsmael: “Genel beklentimiz daha fazla. Bazı oyuncular yetersiz.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, maçın ardından oyuncuları hedef aldı. Kendi adına sorumluluğu aldığını belirten Fransız çalıştırıcı, "Ben sorumluluğu alıyorum ancak bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlamaları gerekir. Öncelikle bu bir şok ve bunun analizini yapmamız lazım. Kazanmak için geldik. Oyun içinde gelişen durumlardan sonra kontrolü kaybettik. Mantalite istediğim gibi değildi. Bazı oyuncular yeterli değil. Genel beklentimiz daha fazla. Herkes kendi sorumluluğunu alsın. Futbolcunun görevi saha içindeki oyundur. Kaybetmek gerçekten üzüntü verici" ifadelerini kullandı. İsmael, "istifa" tezahüratları için ise "Taraftar olsam ben de son derece kızgın ve sinirli olurdum. Her eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

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Oyuncuları suçladı
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