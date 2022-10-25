Oyuncuları suçladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, maçın ardından oyuncuları hedef aldı. Kendi adına sorumluluğu aldığını belirten Fransız çalıştırıcı,Oyun içinde gelişen durumlardan sonra kontrolü kaybettik. Mantalite istediğim gibi değildi.Kaybetmek gerçekten üzüntü verici" ifadelerini kullandı. İsmael,tezahüratları için iseHer eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor" dedi.