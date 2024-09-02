Öz güvenimizi yansıtıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor karşısında alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "İlk yarıda çok fırsat bulduğumuzu söyleyemem.Öz güvenimiz var, bunu maçlara yansıtmaya çalışıyoruz. Milli araya gireceğiz, bu bölümü çok iyi geçirdik. Milli takımlara giden ve İstanbul'da kalacak olan oyuncularımız var. Trabzon deplasmanına hazırlanacak iki haftamız olacak. Umarım, oyuncularımız sakatlanmadan gelir ve yeni bölüme de iyi başlayabiliriz" dedi.Giovanni van Bronckhorst, Ciro İmmobile'nin penaltıyı kullandığı anda, gözlerini kapatarak totem yaptı. Atışı izlemeyen Hollandalı çalıştırıcı, top ağlarla buluşunca büyük sevinç yaşadı.