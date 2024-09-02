Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Öz güvenimizi yansıtıyoruz
Giriş Tarihi: 2.9.2024

Öz güvenimizi yansıtıyoruz

Van Bronckhorst, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, “Öz güvenimiz var ve bunu maçlara yansıtmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı

Öz güvenimizi yansıtıyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor karşısında alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "İlk yarıda çok fırsat bulduğumuzu söyleyemem. Ancak defansif oynayan takımlara karşı bu normal. İkinci gol geç gelse de rakibe pozisyon vermedik. Öz güvenimiz var, bunu maçlara yansıtmaya çalışıyoruz. Milli araya gireceğiz, bu bölümü çok iyi geçirdik. Milli takımlara giden ve İstanbul'da kalacak olan oyuncularımız var. Trabzon deplasmanına hazırlanacak iki haftamız olacak. Umarım, oyuncularımız sakatlanmadan gelir ve yeni bölüme de iyi başlayabiliriz" dedi.

TOTEMCİ GVB!
Giovanni van Bronckhorst, Ciro İmmobile'nin penaltıyı kullandığı anda, gözlerini kapatarak totem yaptı. Atışı izlemeyen Hollandalı çalıştırıcı, top ağlarla buluşunca büyük sevinç yaşadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Öz güvenimizi yansıtıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA