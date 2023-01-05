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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Ozan Tufan Kartal gibi

Ozan Tufan Kartal gibi

27 yaşındaki orta saha, Beşiktaş’ın teklifini kabul etti. Siyah-beyazlılar ile Hull City arasında ise son detaylar görüşülüyor

TÜRK spor basınında ilk kez SABAH Spor'un duyurduğu Beşiktaş-Ozan Tufan flörtü mutlu sonla bitmek üzere… Teknik direktör Şenol Güneş'in daha önce Bursaspor'da ve A Milli Takım'da birlikte çalıştığı 27 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlıların teklifini kabul etti. Kartal, Ozan'ın takımı Hull City ile de resmi görüşmelere başladı. Beşiktaş oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken, İngiltere Championship kulübü bonservisiyle vermeyi düşünüyor. Tarafların son detaylarda uzlaşması halinde Ozan, ara transfer döneminde Beşiktaşlı olacak.

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Ozan Tufan Kartal gibi
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