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Giriş Tarihi: 21.12.2022

Ozan Tufan operasyonu

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Ozan Tufan operasyonu

Hull City, Şenol Güneş’in istediği oyuncuyu kiralık göndermeyi düşünmüyor. Ancak İngiliz ekibinin de Masuaku ile ilgilenmesi, Kartal’ın elini güçlendirecek

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine kadar olan 6 maçlık süreci sağlıklı şekilde atlatıp ardından takıma en az iki takviye yaptırarak kadroyu güçlendirmeyi planlıyor. Gönderilmesi düşünülen Arthur Masuaku yerine bir sol bek almak isteyen Güneş, ikinci takviyeyi orta sahaya düşünüyor. Tecrübeli teknik adamın Bursaspor'u çalıştırırken yıldızını parlattığı, milli takımdan da öğrencisi olan Ozan Tufan'ı düşündüğü öğrenildi. Fenerbahçe'den Championship ekibi Hull City'ye sezon başında 3.5 milyon Euro'ya transfer olan deneyimli futbolcu, takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Hull City, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak göndermeye olumlu bakmıyor. Ancak İngiliz ekibinin de Masuaku ile ilgilenmesi, transferin gerçekleşmesi halinde eli güçlendirecek.

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Ozan Tufan operasyonu
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