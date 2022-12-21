Ozan Tufan operasyonu

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş,dönemine kadar olan 6 maçlık süreci sağlıklı şekilde atlatıp ardından takımakadroyu güçlendirmeyi planlıyor. Gönderilmesi düşünülenGüneş,Tecrübeli teknik adamın Bursaspor'u çalıştırırken yıldızını parlattığı, milli takımdan da öğrencisi olan Ozan Tufan'ı düşündüğü öğrenildi.takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Hull City, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak göndermeye olumlu bakmıyor. Ancak İngiliz ekibinin de Masuaku ile ilgilenmesi, transferin gerçekleşmesi halinde eli güçlendirecek.