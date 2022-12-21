Ozan Tufan operasyonu

Hull City, Şenol Güneş’in istediği oyuncuyu kiralık göndermeyi düşünmüyor. Ancak İngiliz ekibinin de Masuaku ile ilgilenmesi, Kartal’ın elini güçlendirecek
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 12 Ocak'ta başlayacakara transfer dönemine kadar olan 6 maçlık süreci sağlıklı şekilde atlatıp ardından takıma en az iki takviyeyaptırarak kadroyu güçlendirmeyi planlıyor. Gönderilmesi düşünülen Arthur Masuaku yerinebir sol bek almakisteyen Güneş, ikincitakviyeyi ortasahaya düşünüyor. Tecrübeli teknik adamın Bursaspor'u çalıştırırken yıldızını parlattığı, milli takımdan da öğrencisi olan Ozan Tufan'ı düşündüğü öğrenildi. Fenerbahçe'den Championshipekibi Hull City'ye sezon başında3.5 milyon Euro'ya transferolan deneyimli futbolcu, takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Hull City, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak göndermeye olumlu bakmıyor. Ancak İngiliz ekibinin de Masuaku ile ilgilenmesi, transferin gerçekleşmesi halinde eli güçlendirecek.