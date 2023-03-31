Özel hoca tuttu

Beşiktaş'aVincentAboubakar, Fenerbahçederbisine büyük önemveriyor.31 yaşındakitecrübeli isim, gol serisineKadıköy'de de devam etmekistiyor. Bu yüzden çalışmalarınaciddi bir şekilde başlıyor.Kamerun Milli Takımı'na giden ve orada da bir gollük performans sergileyen Aboubakar, dün İstanbul'a döner dönmez ipleri ele aldı. Lige verilen arada olduğu gibi derbi için de Belçika'dan özel antrenörünü Türkiye'ye çağırdı.yıldız isim, antrenmanların haricinde özel hocasıyla çalışacak. Böylece Fenerbahçe'nin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkacak.