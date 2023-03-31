Özel hoca tuttu

Kamerunlu yıldız, milli takım dönüşü gaza bastı. Belçika’dan özel antrenörünü İstanbul’a çağırdı. Maça kadar bire bir çalışmalar ile güçlenecek
Beşiktaş'a ara transferdeAl Nassr'dangelen VincentAboubakar, Fenerbahçederbisine büyük önemveriyor. Takıma geç katılanancak yaşanan deprem felaketinedeniyle lige verilen arada gazabasan Kamerunlu golcü, Belçika'danözel antrenörünü getirmiş ve bununkarşılığınıson 3 maçta3 gol atıp birde asist yaparakalmıştı.31 yaşındakitecrübeli isim, gol serisineKadıköy'de de devam etmekistiyor. Bu yüzden çalışmalarınaciddi bir şekilde başlıyor.
ANTRENMAN SONRASI SIKI ÇALIŞMA
Kamerun Milli Takımı'na giden ve orada da bir gollük performans sergileyen Aboubakar, dün İstanbul'a döner dönmez ipleri ele aldı. Lige verilen arada olduğu gibi derbi için de Belçika'dan özel antrenörünü Türkiye'ye çağırdı. Derbiye kadar olan kısa süreyien iyi şekilde değerlendirmekisteyen yıldız isim, antrenmanların haricinde özel hocasıyla çalışacak. Böylece Fenerbahçe'nin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkacak.