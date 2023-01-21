Parayı değil Güneş’i seçti

Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başladı. Weghorst'un ManU'ya transferi sonrası siyah-beyazlılar, eski golcüsüyle temasa geçerken taraflar üç günlük görüşme sürecinin ardından anlaşmaya vardı. Temaslar sırasında 30 yaşındaki forvete, Şenol Güneş'in kendisini bizzat istediği bilgisi verildi. Aboubakar dadedi.Siyah-beyazlı takımın şu anki kadrosunu da çok iyi bildiğini belirten tecrübeli oyuncu,diyerek yöneticilerle el sıkıştı. Aboubakar'a Al Nassr'la sözleşmesini feshetme sürecinde Al-Shabab talip oldu. Suudi ekibi, oyuncuya Beşiktaş'la anlaştığı rakamın 1 milyon Euro üzerinde bir teklifte bulundu. Ancak yıldız futbolcu,diyerek bu öneriyi geri çevirdi.Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için 3 milyon Euro ve bonservisle birlikte kiralık oyuncu teklifinde bulunan Beşiktaş, Boşnak yıldızın transferini hafta başını bulmadan bitirmek istiyor. Ancak Konyaspor kiralık yerine bonservisiyle takasta bir futbolcuya daha olumlu bakıyor. Alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'dan Dmitri Barinov ile Antalyaspor'dan Fernando Martins'i listesinde tutmaya devam ediyor.BEŞİKTAŞ, Aboubakar'a 2.5+1 yıllık sözleşme karşılığında bu sezonun kalan bölümü için 1.5 milyon Euro ödeyecek. Oyuncuya diğer iki sene için de sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 5 bin Euro maç başı verilecek. Mukavelede ayrıca toplam 500 bin Euro'yu bulan bonuslar yer alacak.VİNCENT Aboubakar, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na lisans başvurusunda bulunulacak. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun yarınki Yukatel Kayserispor karşılaşmasının kadrosuna alınması bekleniyor