Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Parayı değil Güneş’i seçti
Giriş Tarihi: 21.1.2023

Parayı değil Güneş’i seçti

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Parayı değil Güneş’i seçti

Kamerunlu futbolcu, “Şenol hocanın bende büyük emeği var. Birlikte şampiyonluk yaşadık, yeniden çıkışa geçmemi sağladı” diyerek Al-Shabab’ın 1 milyon Euro daha fazla olan teklifini geri çevirdi

Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başladı. Weghorst'un ManU'ya transferi sonrası siyah-beyazlılar, eski golcüsüyle temasa geçerken taraflar üç günlük görüşme sürecinin ardından anlaşmaya vardı. Temaslar sırasında 30 yaşındaki forvete, Şenol Güneş'in kendisini bizzat istediği bilgisi verildi. Aboubakar da "Şenol hocanın benim üzerimde büyük emeği var. Birlikte şampiyonluk yaşadık, yeniden çıkışa geçmemi, yükselmemi sağladı. Onunla çalışmak beni mutlu eder" dedi.

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMAK İSTİYORUM
Siyah-beyazlı takımın şu anki kadrosunu da çok iyi bildiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'a daha önce iki kez imza attım, ikisinde de ligi zirvede bitirdik. Üçüncü kez bunu yaşamak istiyorum. Teklifinizi kabul ediyorum" diyerek yöneticilerle el sıkıştı. Aboubakar'a Al Nassr'la sözleşmesini feshetme sürecinde Al-Shabab talip oldu. Suudi ekibi, oyuncuya Beşiktaş'la anlaştığı rakamın 1 milyon Euro üzerinde bir teklifte bulundu. Ancak yıldız futbolcu, "Eski kulübüme söz verdim. Sözümden dönemem" diyerek bu öneriyi geri çevirdi.

SIRADA AMİR VAR
Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için 3 milyon Euro ve bonservisle birlikte kiralık oyuncu teklifinde bulunan Beşiktaş, Boşnak yıldızın transferini hafta başını bulmadan bitirmek istiyor. Ancak Konyaspor kiralık yerine bonservisiyle takasta bir futbolcuya daha olumlu bakıyor. Alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'dan Dmitri Barinov ile Antalyaspor'dan Fernando Martins'i listesinde tutmaya devam ediyor.

2.5+1 YILLIK SÖZLEŞME 2.5 MİLYON MAAŞ
BEŞİKTAŞ, Aboubakar'a 2.5+1 yıllık sözleşme karşılığında bu sezonun kalan bölümü için 1.5 milyon Euro ödeyecek. Oyuncuya diğer iki sene için de sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 5 bin Euro maç başı verilecek. Mukavelede ayrıca toplam 500 bin Euro'yu bulan bonuslar yer alacak.

KAYSERİ MAÇINDA KADROYA ALINACAK
VİNCENT Aboubakar, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na lisans başvurusunda bulunulacak. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun yarınki Yukatel Kayserispor karşılaşmasının kadrosuna alınması bekleniyor

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
Son dakika | İstanbul'da büyük buluşma: Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara müjdeleri sıraladı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma iznine sert tepkiler: Alçaklıktır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Juventus'a büyük şok! Serie A'da 15 puan silme cezası verildi...
Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan The Economist'e Cumhur İttifakı'ndan sert tepki: Bağımsız politikalar Batı'yı rahatsız etti
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Parayı değil Güneş’i seçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA