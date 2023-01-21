Parayı değil Güneş’i seçti

Kamerunlu futbolcu, “Şenol hocanın bende büyük emeği var. Birlikte şampiyonluk yaşadık, yeniden çıkışa geçmemi sağladı” diyerek Al-Shabab’ın 1 milyon Euro daha fazla olan teklifini geri çevirdi
Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başladı. Weghorst'un ManU'ya transferi sonrası siyah-beyazlılar, eski golcüsüyle temasa geçerken taraflar üç günlük görüşme sürecinin ardından anlaşmaya vardı. Temaslar sırasında 30 yaşındaki forvete, Şenol Güneş'in kendisini bizzat istediği bilgisi verildi. Aboubakar da "Şenol hocanınbenim üzerimde büyük emeğivar. Birlikte şampiyonluk yaşadık,yeniden çıkışa geçmemi,yükselmemi sağladı. Onunla çalışmakbeni mutlu eder" dedi.
ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMAK İSTİYORUM
Siyah-beyazlı takımın şu anki kadrosunu da çok iyi bildiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'adaha önceiki kez imza attım,ikisinde de ligi zirvedebitirdik. Üçüncükez bunu yaşamak istiyorum.Teklifinizi kabul ediyorum" diyerek yöneticilerle el sıkıştı. Aboubakar'a Al Nassr'la sözleşmesini feshetme sürecinde Al-Shabab talip oldu. Suudi ekibi, oyuncuya Beşiktaş'la anlaştığı rakamın 1 milyon Euro üzerinde bir teklifte bulundu. Ancak yıldız futbolcu, "Eski kulübüme sözverdim. Sözümden dönemem" diyerek bu öneriyi geri çevirdi.
SIRADA AMİR VAR
Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için 3 milyon Euro ve bonservisle birlikte kiralık oyuncu teklifinde bulunan Beşiktaş, Boşnak yıldızın transferini hafta başını bulmadan bitirmek istiyor. Ancak Konyaspor kiralık yerine bonservisiyle takasta bir futbolcuya daha olumlu bakıyor. Alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'dan Dmitri Barinov ile Antalyaspor'dan Fernando Martins'i listesinde tutmaya devam ediyor.
2.5+1 YILLIK SÖZLEŞME 2.5 MİLYON MAAŞ
BEŞİKTAŞ, Aboubakar'a 2.5+1 yıllık sözleşme karşılığında bu sezonun kalan bölümü için 1.5 milyon Euro ödeyecek. Oyuncuya diğer iki sene için de sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 5 bin Euro maç başı verilecek. Mukavelede ayrıca toplam 500 bin Euro'yu bulan bonuslar yer alacak.
KAYSERİ MAÇINDA KADROYA ALINACAK
VİNCENT Aboubakar, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na lisans başvurusunda bulunulacak. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun yarınki Yukatel Kayserispor karşılaşmasının kadrosuna alınması bekleniyor