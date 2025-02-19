Paulista nihayet sahalara döndü

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da oynadığı Maccabi maçında sol kalça ön adale tendonunda tam kat yırtık meydana gelen Gabriel Paulista, geçirdiği ameliyatın ardından geri dönüş hazırlıklarını sürdürüyor. Yoğun tedavi programı sonrası rehabilitasyon sürecine geçen tecrübeli stoper, takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başladı. Rehabilitasyon sürecinin son aşamasına geldiği belirtilen Paulista'nın iki hafta içerisinde maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Sezon başında transfer edilen Brezilyalı savunmacı, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 19 resmi maçta forma giyemedi.