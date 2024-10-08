Paulista’da kısmi yırtık!

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Gabriel Paulista, Gaziantep deplasmanında adalesindeki ağrı nedeniyle 21. dakikada kenara geldi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı. 33 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Paulista, kariyerindeki son sakatlığını Valencia forması terlettiği dönemde yaşamıştı. 5 Ekim 2021'den sonra ilk sakatlığını yaşayan başarılı ismin, bu sezon üzerine çok yük bindi. Paulista, 12 resmi maça da 11'de başlamıştı.