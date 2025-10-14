Paulista’ya ülkesinden talip çıktı

BEŞİKTAŞ'TA yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen istikrarı bir türlü yakalayamayan Gabriel Paulista için ülkesinden transfer iddiası geldi. ESPN'de yer alan habere göre; Brezilya temsilcisi Corinthians, 34 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor. Brezilya ekibinin tecrübeli savunmacı için ara transfer döneminde hamlede bulunabileceği ifade edildi. Öte yandan Corinthians'ın transfer yasağının sürdüğü ve söz konusu hamle için bu cezanın kaldırılmasına uğraşıldığı vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a katılan Paulista, geçen süre zarfında 36 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı. Sambacı, sakatlık nedeniyle 26 maçı kaçırdı.