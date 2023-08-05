Pepe’ye yakın takip

Beşıktaş'ın sağ kanat için düşündüğü Nicolas Pepe'den siyah-beyazlılara güzel haber geldi. Fransız basınından Foot Mercato; Arsenal'in, gelecek sezon planlamasında düşünmediği Nicolas Pepe'nin sözleşmesini feshetmek için oyuncu ve temsilcileri ile görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı.Ayrıca bu transferi bedelsiz gerçekleştirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, Pepe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.