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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Pereyra ile orta yol bulundu

Pereyra ile orta yol bulundu
Rakiplerıyle arasındaki farkı kapatmak için gaza basan Beşiktaş, savunma için Daniel Amartey ile prensipte anlaştıktan sonra şimdi orta sahaya odaklandı. Siyah-beyazlılar, mayıs ayından bu yana listelerinde olan Roberto Pereyra ile ekonomik koşullarda orta yolu buldu. Udinese ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 32 yaşındaki futbolcu, daha önce 3 milyon Euro altında bir rakamı kabul etmemiş ve görüşmeler askıya alınmıştı. Ancak henüz bir kulübe imza atmayan Arjantinli ile önceki gün görüntülü transfer toplantısı yapan yönetim, işi bitirme aşamasına getirdi. Tecrübeli orta sahaya, 2+1 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro civarı yıllık ücret önerildi. Pereyra da bu rakamı kabul etti. Şimdi Tangocu'nun, Beşiktaş dışında Brezilya ekibi Santos ve Suudi Arabistan'dan aldığı teklifler arasından bir karar vermesi bekleniyor. Oyuncunun, bu kararı ailesine danışarak vereceği öğrenildi.

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Pereyra ile orta yol bulundu
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