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Giriş Tarihi: 8.5.2023

Pes etmeyenler!

Pes etmeyenler!
Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyet çıkaran Beşiktaşlı futbolcular, gösterdiği dirençle alkış topluyor. Siyah-beyazlılar, son olarak geriye düşüp kaybettiği maçı 4 Şubat'ta 1-0'lık sonuçla Sivasspor'a karşı yaşadı. Ardından oynadığı 11 mücadelede tam 4 kez ilk golü yiyen taraf olan Beşiktaş, ayağa kalkmasını bildi. Skor dezavantajına düştüğü müsabakalarda Fenerbahçe'yi 4-2, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek derbi zaferleri yaşayan Kara Kartal, Giresunspor ve Antalyaspor'u da 3-1 yenerek istediğini aldı.

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Pes etmeyenler!
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