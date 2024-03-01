Postacı gibiyiz!

Son 4 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatan, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran
Beşiktaş'ın teknik
direktörü Fernando Santos, pazar
günü oynayacakları Galatasaray maçı
öncesi gazetecileri Ümraniye'de ağırladı…
Portekizli hoca, derbiden, takıma,
oyuncularından, Türk Milli Takımı'na
kadar pek çok konuda önemli tespitler
ve açıklamalarda bulundu. "Beşiktaş'a bahar geldi mi?"
sorusuna, "Teknik olarak ilkbahara giriyoruz ama zor bir kış oldu. Kışın tamamen geçtiğini söyleyemem. Bir anda bir şeyleri değiştirmek kolay değil. Büyük takım yüzde 80 kolektif, yüzde 20 bireysel oynayınca başarılı olur. Biz yüzde 60 bireysel, yüzde 40 kolektif oyun içindeyiz"
yanıtını
verdi. İşte öne çıkanlar:
KENDİ KALEMİZE GOL ATMAYACAĞIZ!
Değişen, iyiye giden şeyler gibi değiştiremediğimiz şeyler de var. Ofansif anlamda topu hızlı döndüremiyoruz, yavaşız.
Daha akıcı ve hızlı oynamak zorundayız. Bazen geriye çok oynuyoruz ve ağırız. Bazen postacı gibi oynuyoruz.
Geriye dönük bakarsak aslında iyi bir aşamaya geldik ancak henüz benim istediğim aşamaya gelemedik. Rakip ceza sahasına çok fazla giremediğimizi düşünüyorum. Türkiye'de çok fazla adam adama savunma yapılıyor. Bazen bir stoper rakip forveti, rakip takımın ceza sahasına kadar kovalayabiliyor.
Top bizdeyken durağan oynuyoruz, sırtımız kaleye dönük topu kontrol ediyoruz. Oyuncularımıza 'kendi kalemize gol atmayacağız'
diyorum.
GEDSON'UN YOKLUĞU ÖNEMLİ DEĞİL
Küçük takımlar Galatasaray'a karşı savunma yapıp kontratak oynuyorlar. Biz Beşiktaş'ız.
Defansta müthiş değiliz
ama iyiyiz. Küçük araba kullanmak
farklı, büyük araba kullanmak farklı.
Daha geniş alanda daha büyük araba
kullanacağız. Galatasaray'a karşı özel bir plan yapmayacağız. Taraftarlarımız iyi savunma ve iyi hücum yapan bir takım görecek.
Gedson Fernandes
(sarı kart cezalısı) yok ama 11 kişi oynayacağız.
Benim için önemli olan takım.
İstediklerim sahaya yansıtıldığı zaman
hiçbir sıkıntı olmayacak. Bireysel oyunculara yönelik sorulara cevap vermiyorum, çünkü diğer oyunculara saygısızlık olur.
Beşiktaş'ta her oyuncu ilk
11 oyuncusu, ilk 11'imiz değişebilir.
FİKRİMİ SONRA SÖYLERİM
Portekizli hocaya, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un 'Bu ligin sportif gerçekliği yok'
sözleri hatırlatıldı ve görüşü soruldu. Santos gülerek, "Jorge çok iyi bir arkadaşım, çok severim. Ben daha 2 aydır buradayım, belki ilerlyen süreçte bir fikrim olabilir bu konu hakkında"
yanıtını verdi.
ABOUBAKAR IÇIN GÜZEL SÖZLER
Aboubakar kendisini yüzde 100 buraya ait hissediyor. Fiziksel olarak kötü olsa listede olmazdı. Kalite çok önemli ama önemli olan her oyuncunun hem kafasının hem kalbinin burada olması. Cenk ve Salih'in sözleşmeleri konusunda raporumu hazırlıyorum, yönetime sunacağım.
Salih'in sakatlığı hakkında sağlık ekibimizden haber bekliyoruz. Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak bir sorunu vardı, kadroda olmamasının özel bir sebebi yok. Fiziksel olarak gelişiyor ve zaten onu kadroya da aldım daha önce. Quaresma buraya aşık, burayı çok seviyor ancak uzun zamandır oynamadı. Buraya gelmesi çok mümkün değil.
TÜRKİYE SÜRPRİZE EN YAKIN TAKIM!
EURO 2024'te Türkiye ile Portekiz'in aynı grupta olması için) Favori 6-7 takımdan sonra sürpriz yapmaya en yakın takım Türkiye. 2002 yılında Türk Milli Takımı'yla Portekiz Milli Takım'ı arasında çok ciddi fark yoktu. Portekiz o yıllardan beri inanılmaz bir altyapı yatırımı yaptı ve sistem kurdu. Türkiye'de sadece U19 var. U23 olsa Tayyip'i orada değerlendirebilirdim ama ya kiralık vereceksiniz ya da U19 var.
EVİM KADIKÖY'DE BOĞAZ MANZARALI
Fernando
Santos Türkiye'deki yaşamı içinse, "İstanbul fantastik bir şehir. Evim Kadıköy'de, boğaz manzarası var. Eşim buraya geldi. O da İstanbul'u çok seviyor. Taraftarımız da çok tutkulu. Onları çok seviyorum. Ama sadece bazen, bazı oyunculara tepki gösteriyorlar. Maç esnasında bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü hepsinin desteğe ihtiyacı var" yorumunu yaptı.
SEMİH'İ ŞIMARTMAYALIM
Beşiktaş
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da kadro yapılanması ile ilgili konuştu: "8-10 yabancı yerine, 2-3 kaliteli oyuncu alacağız. Gençlerimizi geliştirecek oyuncular lazım. Cenk ve Salih Uçan'la önümüzdeki hafta sözleşme uzatmak için görüşmeye başlayacağız. Elimizde 17 yabancı var. Gidecekler için kafa yoruyoruz. Montella, Semih'i takip ediyor. 18 yaşında bu kadar gol atan oyuncu yok. Eleştirirken doğru eleştirelim, çok şımartmayalım.
Onu biz donatıyoruz. İngilizce dersleri alıyor, styling bulduk, diksiyon dersi alıyor."