Postacı gibiyiz!

Beşiktaş'ın teknikdirektörü Fernando Santos, pazargünü oynayacakları Galatasaray maçıöncesi gazetecileri Ümraniye'de ağırladı…Portekizli hoca, derbiden, takıma,oyuncularından, Türk Milli Takımı'nakadar pek çok konuda önemli tespitlerve açıklamalarda bulundu.sorusuna,yanıtınıverdi.Değişen, iyiye giden şeyler gibi değiştiremediğimiz şeyler de var.Daha akıcı ve hızlı oynamak zorundayız.Geriye dönük bakarsak aslında iyi bir aşamaya geldik ancak henüz benim istediğim aşamaya gelemedik. Rakip ceza sahasına çok fazla giremediğimizi düşünüyorum.Top bizdeyken durağan oynuyoruz, sırtımız kaleye dönük topu kontrol ediyoruz. Oyuncularımızadiyorum.Defansta müthiş değilizama iyiyiz. Küçük araba kullanmakfarklı, büyük araba kullanmak farklı.Daha geniş alanda daha büyük arabakullanacağız.Gedson Fernandes(sarı kart cezalısı) yok ama 11 kişi oynayacağız.Benim için önemli olan takım.İstediklerim sahaya yansıtıldığı zamanhiçbir sıkıntı olmayacak.Beşiktaş'ta her oyuncu ilk11 oyuncusu, ilk 11'imiz değişebilir.Portekizli hocaya, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'unsözleri hatırlatıldı ve görüşü soruldu. Santos gülerek,yanıtını verdi.Aboubakar kendisini yüzde 100 buraya ait hissediyor. Fiziksel olarak kötü olsa listede olmazdı. Kalite çok önemli ama önemli olan her oyuncunun hem kafasının hem kalbinin burada olması.Salih'in sakatlığı hakkında sağlık ekibimizden haber bekliyoruz. Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak bir sorunu vardı, kadroda olmamasının özel bir sebebi yok. Fiziksel olarak gelişiyor ve zaten onu kadroya da aldım daha önce. Quaresma buraya aşık, burayı çok seviyor ancak uzun zamandır oynamadı. Buraya gelmesi çok mümkün değil.EURO 2024'te Türkiye ile Portekiz'in aynı grupta olması için) Favori 6-7 takımdan sonra sürpriz yapmaya en yakın takım Türkiye. 2002 yılında Türk Milli Takımı'yla Portekiz Milli Takım'ı arasında çok ciddi fark yoktu. Portekiz o yıllardan beri inanılmaz bir altyapı yatırımı yaptı ve sistem kurdu. Türkiye'de sadece U19 var. U23 olsa Tayyip'i orada değerlendirebilirdim ama ya kiralık vereceksiniz ya da U19 var.FernandoSantos Türkiye'deki yaşamı içinse, "İstanbul fantastik bir şehir. Evim Kadıköy'de, boğaz manzarası var. Eşim buraya geldi. O da İstanbul'u çok seviyor. Taraftarımız da çok tutkulu. Onları çok seviyorum. Ama sadece bazen, bazı oyunculara tepki gösteriyorlar. Maç esnasında bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü hepsinin desteğe ihtiyacı var" yorumunu yaptı.Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da kadro yapılanması ile ilgili konuştu: "8-10 yabancı yerine, 2-3 kaliteli oyuncu alacağız. Gençlerimizi geliştirecek oyuncular lazım. Cenk ve Salih Uçan'la önümüzdeki hafta sözleşme uzatmak için görüşmeye başlayacağız. Elimizde 17 yabancı var. Gidecekler için kafa yoruyoruz.Onu biz donatıyoruz. İngilizce dersleri alıyor, styling bulduk, diksiyon dersi alıyor."