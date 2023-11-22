PSG ile transfer anlaşması yaptık

HASAN ARAT: Kıymetli arkadaşım PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş ve PSG arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık
Diğer başkan adayı Hasan Arat da Talisca transferine yeşil ışık yaktı. "Bufutbolcu listemizde yer alıyor.Şu anda görüşemeyiz çünkükontratı var. Ancak kulüp başkanıve sahipleriyle temashalindeyim" diyen Arat, ayrıca flaş bir hamle de yaptı. Dün sabah Katar'ın başkenti Doha'ya giden Arat, Paris Saint-Germain kulübünün başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüştü. Ardından da şu açıklamayı yaptı: "Kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik GelişimMerkezi (Futbol Akademi) veantrenman merkezi konularındageniş çaplı işbirliğini de kapsıyor." Bu oyuncunun kim olduğu ise merak konusu.