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Giriş Tarihi: 22.11.2023

PSG ile transfer anlaşması yaptık

PSG ile transfer anlaşması yaptık

HASAN ARAT: Kıymetli arkadaşım PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş ve PSG arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık

Diğer başkan adayı Hasan Arat da Talisca transferine yeşil ışık yaktı. "Bu futbolcu listemizde yer alıyor. Şu anda görüşemeyiz çünkü kontratı var. Ancak kulüp başkanı ve sahipleriyle temas halindeyim" diyen Arat, ayrıca flaş bir hamle de yaptı. Dün sabah Katar'ın başkenti Doha'ya giden Arat, Paris Saint-Germain kulübünün başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüştü. Ardından da şu açıklamayı yaptı: "Kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor." Bu oyuncunun kim olduğu ise merak konusu.

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PSG ile transfer anlaşması yaptık
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