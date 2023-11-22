PSG ile transfer anlaşması yaptık

iğer başkan adayı Hasan Arat da Talisca transferine yeşil ışık yaktı.diyen Arat, ayrıca flaş bir hamle de yaptı. Dün sabah Katar'ın başkenti Doha'ya giden Arat, Paris Saint-Germain kulübünün başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüştü. Ardından da şu açıklamayı yaptı: "Kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık.Bu oyuncunun kim olduğu ise merak konusu.