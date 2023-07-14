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Giriş Tarihi: 14.7.2023

‘Quaresma ve Gökhan’ı isterim’

‘Quaresma ve Gökhan’ı isterim’
ESKİ futbolcusu Quaresma için Beşiktaş'ta jübile maçı yapılmasını istediğini aktaran Şenol Güneş, "Quaresma'yı seviyorum. Gelsin ama oynayamaz. Onun da Gökhan İnler'in de antrenör olarak gelmesini isterim. Burak Yılmaz da onlardan biri. Bir seneyi böyle geçirecek. Bir sene sonra diyecek ki ben bu işi yapıyorum. Başlayıp acemilik yapacağına hem sorumlu olacak hem de görevli gibi çalışacak. İkisini birden yaşarsa tam sorumluluk verirsen biraz zor olur. Hocalığı sadece sahada görmek doğru değil" şeklinde konuştu

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‘Quaresma ve Gökhan’ı isterim’
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