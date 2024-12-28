Rafa ayrılmayacak!

Beşiktaş'ta sezona bomba gibi başlayan ancak sonradan skor üretmekte zorluk çeken Rafa Silva ile ilgili "Ayrılmak istiyor" yönünde haberler çıkmıştı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli yıldızın durumuyla ilgili de açıklamada bulundu. 31 yaşındaki oyuncunun kesinlikle ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Yücel, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar görüşüyorlar Rafa Silva ile.Sadece takım arkadaşları yuhalanıyor diye, biraz ona kafayı takmış. Tabi o da böyle hayal etmiyordu. Daha iyi sonuçlar alacağımızı bekliyorduk hepimiz, onun gibi.