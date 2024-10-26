Rafa cimbom’u gözüne kestirdi!

Milli araya girmeden önce oynadığı son 7 maçta gol ve asist katkısı veremeyen Rafa Silva'ya dinlenmek iyi geldi. Portekizli, geçtiğimiz hafta ligde Konya ağlarını sarsarken, Lyon karşısında da Gedson'u golle buluşturdu. Tecrübeli futbolcu, peş peşe iki maçta da tabelaya katkı vererek performansını yükseltirken şimdi de gözüne Galatasaray'ı kestirdi. 31 yaşındaki oyuncu, derbide de sahne alarak yıldızını parlatmaya odaklandı. Süper Kupa'da 5-0'lık maçta 1 gol, 1 asist yapan yıldız futbolcu, aynı performansı göstermek istiyor.