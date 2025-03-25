Rafa derbide sahada olacak

Milli ara öncesi ligde üst üste aldığı iki mağlubiyetle çıkışı son bulan Beşiktaş'ın önceki gün de İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçını 3-1 kaybetmesi sonrası moraller iyice bozuldu. Bu mücadelede bir de takımın yıldızı Rafa Silva'nın sağ dizine aldığı darbeyle oyundan çıkması adeta şok etkisi yaratmıştı. Ligde cumartesi günü sahasında Galatasaray ile çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan siyah-beyazlılarda herkes, Portekizli hücumcunun durumuna kilitlendi. Dün detaylı kontrolleri yapılan 31 yaşındaki oyuncuda korkulan olmadı. Rafa Silva'nın derbide forma giymesine engel bir durumun olmadığı bildirildi. Bu haber, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de rahat bir nefes almasını sağladı.