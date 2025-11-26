Rafa için gözler sağlık ekibinde

BEL ağrısı şikâyetiyle geçtiğimiz hafta detaylı bir şekilde MR'a giren Rafa Silva'da herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı açıklanırken ağrılarının devam ettiğini yinelemesi nedeniyle 4 günlük tedavi programı planlanmıştı. Portekizli yıldız, bu süreçte takımın idman saatlerinden farklı zamanlarda tedavi oldu. Bireysel çalışmalara dün başlayan tecrübeli futbolcunun durumu sağlık heyeti tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. 2 Kasım'da Fenerbahçe ile oynanan derbiden bu yana ağrılarını gerekçe göstererek idmana çıkmayan Rafa Silva, takımdan ayrılma isteği konusunda geri adım atmazken siyah-beyazlı kulüp hukuki yaptırımlar için sağlık heyetinin son raporunu bekliyor.