Rafa Silva ayrılıyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva için kadroda olmadığı Kasımpaşa maçı öncesi "Son dönemde performansı yeterli değil" açıklanmasında bulunmuş, bu sözler çok konuşulmuştu. Ardından başkan Serdal Adalı, Ümraniye'de Rafa ile görüştüğünü belirterek, "Keyfi yerinde, bir mutsuzluğu yok" demişti. Tecrübeli ismin geleceği merak konusu olurken Suudi Arabistan'dan kendisine talip çıktı.

OYUNCU İLE TEMASA GEÇTİLER

Merih Demiral'ın da formasını terlettiği Al-Ahli, 2027'de sözleşmesi bitecek Rafa Silva'yı devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Arap ekibinin sportif direktörü Rui Pedro Braz, Benfica'da birlikte çalıştığı 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek amacında. Braz'ın, oyuncu cephesiyle temasa geçtiği ve kısa süre içerisinde Al-Ahli'nin, Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi. Rafa Silva'nın gelecek teklife ne yanıt vereceği bilinmese de siyahbeyazlılar, Portekizli yıldızı takımda tutmaktan yana tavır sergiliyor.



NE YAPTI?

Beşiktaş'a 2024-25 sezonunun başında bonservis bedeli olmadan gelen Rafa Silva, 10 milyon Euro imza parası, yıllık 6 milyon Euro maaş karşılığında Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

İlk sezonunda 49 maçta siyahbeyazlı formayı giydi. 18 gol atıp, 12 asist yaptı.

Bu sezonun geride kalan kısmında 16 resmi maçta sahadaydı. 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.