Rafa Silva defans yapmasın

rakipler fizik olarak güçlü ve hızlı oyuncuları var. İki farkı bulamadıysanız size zorluk çıkarıyorlar. Gaziantep maçında olduğu gibi size acı çektirmeye hazırlar. Oldukça talepkâr bir lig ancak Avrupa farklı. Joao Mario'yu hangi bölgeye koysam bildiği gibi oynuyor. O bir kanat oyuncusu değil ama çizgilere yakın olması onu daha iyi bir hale getiriyor. Sistemler değişebiliyor.Top rakipteyken defans yapanlardan birisi olmasını istemiyorum. Tam bir geçiş oyuncusu. 10 numaradayken Immobile ikili baskı yapıyor. Orta sahaya geldiğinde bu bölgede fazladan bir oyuncum var gibi oluyor."