Rafa Silva’da mutlu son!

Beşiktaş'ta uzun süredir tüm gözler Rafa Silva'nın üzerinde. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç, "Rafa'yı geri kazanacağız, şu anda biraz antrenman eksiği var, çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı. Ağrıları olduğunu belirterek takımla çalışmayan ve maçlara da çıkmayan Portekizli yıldızın MR'ında herhangi bir bulguya rastlanmamamıştı. Buna rağmen Rafa, bireysel idman yapıyordu. Dün takım antrenmanına katılması beklenen 32 yaşındaki oyuncu, sahalara dönüş antrenörüyle çalıştı ve düz koşu yaptı. Ancak Beşiktaş yönetimi tarafından, Rafa Silva'nın bugün takımla idman gerçekleştireceği bildirildi. Oyuncunun, fiziksel açığını kapatması kapatması durumunda pazartesi günü Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK mücadelesinin kadrosuna da dahil edilebileceği öğrenildi. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon 16 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.



DERBİ SONRASI YOK

Son maçını 2 Kasım'da Fenerbahçe'ye karşı oynayan Rafa Silva, o tarihten sonraki 3 karşılaşmada da kadroda yer almadı. Önce alt baldır, sonrasında da bel ağrısı şikâyetleri olan Portekizli oyuncunun MR'ında, sakatlığa dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.