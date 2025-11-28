Rafa Silva’dan geri adım yok!

Portekiz basınında O Jogo, Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılma kararından vazgeçtiği ve kalmaya karar verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını yazdı. 32 yaşındaki yıldıza yakın bir kaynak, O Jogo'ya yaptığı açıklamada, Rafa'nın geri adım atmadığını kesin bir dille belirtti.Tecrübeli futbolcu, fiziksel durumuyla ilgili belirlenen bireysel bir program dahilinde A takım sahasının yanında yer alan özel bir alanda aynı saatlerde antrenman yapıyor.