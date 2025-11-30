Rafa’da umut ışığı!

Beşiktaş'ta bir süredir devam eden Rafa Silva sorununda gelecek hafta yeni gelişmeler yaşanabilir. Siyah-beyazlılardan ekim ayından bu yana ayrılmak isteyen ancak kulübün izin vermediği Portekizli, 3 haftadır sakatlık gerekçesiyle antrenman ve maçlarda yer almıyordu. Rafa geçtiğimiz hafta MR'a girmiş fakat soruna rastlanmamıştı. Bel ağrısı şikâyetleri için sağlık ekibinin hazırladığı 4 günlük tedavi programının tamamlanmasıyla haftayı takımdan ayrı bireysel çalışarak geçiren oyuncunun, hafta başı idmanlara çıkma durumu söz konusu. Bireysel çalışmalarda gayet iyi olduğu ve programa uyum sağladığı aktarıldı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA SOHBET ETTİ

Rafa Silva'nın dün tesislerde takımdan bazı arkadaşlarıyla da oturup sohbet ettiği aktarıldı. Geri dönüş çalışmalarının sonuna gelen 32 yaşındaki ismin, Karagümrük maçından sonra yapılacak ilk antrenmanda takımla birlikte olma ve çalışmalara katılma ihtimali belirdi. Uzun süredir idmanlarda olmadığı için açığı bulunan Rafa'nın, takım çalışmalarına katılıp açığını da kapattığı takdirde gelecek hafta Gaziantep maçı kadrosunda olabileceği bildirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, basın toplantısında söylediği sözlerin arkasında olduğu ve antrenmanlara çıkması halinde maç kadrosuna da alacağı, oyuncuya kapıyı kapatmadığı ifade edildi.