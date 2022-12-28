Rakam iştah kabartıyor

Ara transfer için geri sayıma geçilirken Beşiktaş'ta gündemi Valentin Rosier meşgul ediyor… Teknik direktör Şenol Güneş, kampta Tayfur Bingöl'ün gerisine düşen 26 yaşındaki sağ bekin performansını yukarı çıkarmak için oyuncusuyla yakından ilgileniyor.Güneş, oyuncunun takımda kalmasını istiyor ancak Avrupa kulüpleri Rosier'in peşini bırakmıyor.Beşiktaşile temasa geçip, nabız yokladı. Sporting'den2020 yılında kiralanan, bu sezonunbaşında da 4 milyon 800 bin Euro'yabonservisi alınan oyuncu için 5milyon Euro üzerinde rakamlar konuşulmasıyönetimin iştahını kabartıyor.Bu sezon 15 resmi maça çıktı. 1 gol ve 3 asistle takıma katkı verdi. Geçen sezon 39 resmi karşılaşmada görev aldı. Beşiktaş'la 1 lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kaldırdı.Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken özellikleTeknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı öncesi gözünü Josef de Souza'ya çevirdi.Josef'in de sahalara dönmek için ekstra çalışmalar yaptığı ve kendini 11'e hazırladığı belirtildi. Takımla yaptığı antrenmanların ardından tesisten ayrılmayan ve antrenörler eşliğinde dizini kuvvetlendiren yıldız futbolcunun Adana Demirspor maçı için hocasından forma beklediği ifade edildiArthur Masuaku'nun devre arasında takımdan ayrılması ve yerine transfer yapılması planlanıyor. Demokratik Kongolu futbolcu Hull City, Spezia ve Olympiakos ile görüşüyor. Siyah-beyazlı kulüpte ise Karagümrük'le yollarını ayıran eski futbolcusu Caner Erkin bir süre gündemi meşgul etmişti. Ancak 34 yaşındaki futbolcunun geri dönmesine taraftar, büyük tepki gösterdi. Bu da yönetimin geri adım atmasına neden oldu. Siyah-beyazlılar, Caner ismini şimdilik rafa kaldırmış durumda. Çizme basını ise dün milli sol bekle İtalyan ekibi Lazio'nun ilgilendiğini yazdı.