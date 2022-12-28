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Giriş Tarihi: 28.12.2022

Rakam iştah kabartıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Rakam iştah kabartıyor

Şenol Güneş, takımda kalmasını istediği oyuncusuyla yakından igl ileniyor. Ancak Sporting’den 4.8 milyon Euro’ya alınan sağ bek için 5 milyon Euro’nun üzerinde bonservis konuşulması kafa karıştırıyor

Ara transfer için geri sayıma geçilirken Beşiktaş'ta gündemi Valentin Rosier meşgul ediyor… Teknik direktör Şenol Güneş, kampta Tayfur Bingöl'ün gerisine düşen 26 yaşındaki sağ bekin performansını yukarı çıkarmak için oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Fransız yıldız, Gaziantep maçında kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirdi ve 90 dakika sahanın iyilerinden biri olarak dikkat çekti. Güneş, oyuncunun takımda kalmasını istiyor ancak Avrupa kulüpleri Rosier'in peşini bırakmıyor.

ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİYDİ
Ülkesi Fransa'dan da talibi olan tecrübeli futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Monza ile Udinese, Beşiktaş ile temasa geçip, nabız yokladı. Sporting'den 2020 yılında kiralanan, bu sezonun başında da 4 milyon 800 bin Euro'ya bonservisi alınan oyuncu için 5 milyon Euro üzerinde rakamlar konuşulması yönetimin iştahını kabartıyor. Rosier, Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde kazanılan şampiyonlukta önemli paya sahip olmuştu.

NE YAPTI?
Bu sezon 15 resmi maça çıktı. 1 gol ve 3 asistle takıma katkı verdi. Geçen sezon 39 resmi karşılaşmada görev aldı. Beşiktaş'la 1 lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kaldırdı.

'SOUZA'YI HAZIRLAYIN!'
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken özellikle Necip-Atiba orta sahası tartışma konusu oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı öncesi gözünü Josef de Souza'ya çevirdi. Sağlık ekibi ve performans antrenörleri ile görüşerek yarın oynanacak maça kadar tecrübeli futbolcunun hazır hale gelmesini istedi. Josef'in de sahalara dönmek için ekstra çalışmalar yaptığı ve kendini 11'e hazırladığı belirtildi. Takımla yaptığı antrenmanların ardından tesisten ayrılmayan ve antrenörler eşliğinde dizini kuvvetlendiren yıldız futbolcunun Adana Demirspor maçı için hocasından forma beklediği ifade edildi



CANER RAFA KALKTI
Beşiktaş taraftarının tepkisi yönetime geri adım attırdı
Arthur Masuaku'nun devre arasında takımdan ayrılması ve yerine transfer yapılması planlanıyor. Demokratik Kongolu futbolcu Hull City, Spezia ve Olympiakos ile görüşüyor. Siyah-beyazlı kulüpte ise Karagümrük'le yollarını ayıran eski futbolcusu Caner Erkin bir süre gündemi meşgul etmişti. Ancak 34 yaşındaki futbolcunun geri dönmesine taraftar, büyük tepki gösterdi. Bu da yönetimin geri adım atmasına neden oldu. Siyah-beyazlılar, Caner ismini şimdilik rafa kaldırmış durumda. Çizme basını ise dün milli sol bekle İtalyan ekibi Lazio'nun ilgilendiğini yazdı. Futbolcu 2016 yılında Fenerbahçe'den İnter'e gitmiş ancak Frank de Boer kendisini istemeyince hiç maça çıkmadan Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

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