Rashica iki hafta yok

BEŞİKTAŞ'IN sakat futbolcuları Milot Rashica, Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç'ın durumları netleşti.Siyah-beyazlı takımın Sakaryspor ile oynadığı özel karşılaşmada sakatlanan Jean Onana'nın ise sağ uyluk arka adalesinde ve kanama tespit edildi. Yakup Arda'nın da uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama olduğu açıklandı. Bu iki oyuncunun sahalara dönüş süreci 3 hafta olarak tahmin ediliyor.