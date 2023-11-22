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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Rashica iki hafta yok

Rashica iki hafta yok
BEŞİKTAŞ'IN sakat futbolcuları Milot Rashica, Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç'ın durumları netleşti. Kosova Milli Takımı'nın antrenmanında sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Rashica'da gerilme ve ödem olduğu, tedavi sürecinin iki haftayı bulacağı belirtildi. Siyah-beyazlı takımın Sakaryspor ile oynadığı özel karşılaşmada sakatlanan Jean Onana'nın ise sağ uyluk arka adalesinde ve kanama tespit edildi. Yakup Arda'nın da uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama olduğu açıklandı. Bu iki oyuncunun sahalara dönüş süreci 3 hafta olarak tahmin ediliyor.

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Rashica iki hafta yok
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